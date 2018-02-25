MWC 2018’in hemen öncesine Nokia, akıllı telefon dünyasına damgasını vurgu. Yavaş yavaş eski günlerine dönmeye çalışan markanın, bir bir yeni modelleri ortaya çıkmaya başladı. Markanın hem yenilenmiş telefon modelleri hem yeni akıllı telefon modelleri öne çıkarılırken, tanıtılan serilerden birisi de uzun süredir konuştuğumuz Nokia 7 Plus akıllı telefonları oldu.

Akıllı telefon modellerinde orta segmenti yenilecek seri olarak öne çıkan modelin, ne gibi sistem özelliklerine sahip olduğu da tanıtımla beraber kanıtlanmış oldu. Nokia 7 Plus akıllı telefonlarının özellikleri ve çıkış tarihi konusunda elde edilen bilgilere geçelim.

Nokia 7 Plus Tasarımı ve Özellikleri

Yeni akıllı telefonların, tasarım kısmında yenilenmiş bir seri olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Modelin ön kısmında sonsuz ekran teknolojilerini aratmayan geniş bir ekran yüzeyi var. Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon olmasa da çerçeveleri oldukça inceltilen modelin, ekran oranı da 18:9’a çıkarıldı.

Bunun dışından telefonların arka kısmında ise üst üste sıralanmış olan çift kamera kullanıldığı ve kameraların biraz daha dışa çıkarıldığı görülüyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi sensörleri yer alacak.

Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefonların teknik özellikler kısmında da yenilenmiş olduğunu görüyoruz. İşlemci kısmında Snapdragon 660 işlemcilerinin kullanıldığı açıklandı. Yenilenmiş olan işlemci serileriyle beraber orta segmenti yeni amiral gemisi modellerinden olacak olan Nokia 7 Plus, 2.2 GHz hız değeri sunacak.

Beraberinde Adreno 512 grafik birimini de getirecek olan işlemcilerin indirme hızı konusunda da 600 Mbps hızını destekleyen LTE X12 modemlerine sahip olduğunu ekleyelim.

RAM bellek kısmında 4 GB bellek kullandığı açıklanan telefonun, 64 GB depolama alanı olacak. Ekran kısmında ise 6 inç ekran kullanılmakta. Geniş ekranların 2160 X 1080 çözünürlük desteğine sahip olması ve 18:9 ekran oranı sunması bekleniyor. Ayrıca IPS özellikli bir ekran sunulmuş durumda.

Bunun dışında kamera özelliklerinin de dikkat çektiğini ekleyelim. Arka kısımda 13 MP telefoto ve 12 MP ana kamera kullanılmış durumda. Bokeh efekti kullanan akıllı telefon kameralarının, çekim kalitesinin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Ön kısımda kullanılan 16 MP değerinde kameralarda da aynı özellikleri görmek mümkün. Ayrıca lenslerin Zeiss olduğu ve çift flaş desteğinin sunulduğunu da ekleyelim. 3800 mAh değerinde bataryaya sahip olan Nokia 7 Plus akıllı telefonlarının, fiyatı ise 399 Euro olarak açıklandı.