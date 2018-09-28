Nokia 7 Plus Şimdi Android Pie Güncellemesi ile Karşınızda

Geçtiğimiz ay HMD Global yöneticileri Nokia 7 plus için Eylül ayı sonunda Android Pie alarak şirket portföyündeki ilk akıllı telefona sahip olacakları belirtti.

Çarşamba günü yanlış bir başlangıçtan sonra, bugün güncelleme nihayet kullanıma sunuldu.

Nokia 7 plus ayrıca Adaptive Battery, Adaptive Brightness ve yeni navigasyon butonu tic-tac ayarlarına sahip olacak. Paket 1400 MB‘nin üzerinde bir boyuttadır. Nokia 7 plus cep telefonlarına dünyanın her yerinden çok yakın zamanda sahip olabilirsiniz.

Nokia 7 plus, incelememizde bizi etkilemeyi başardı. Pil ömrünün Android Pie ile gelecek olan optimizasyonlarla daha da gelişeceği düşünülüyor. HMD bu ayın başlarında Eylül ayı güvenlik yaması ekini yayınladı ancak otomatik güncellemeleri kapattıysanız, güncellemeleri ara ara kontrol etmelisiniz.