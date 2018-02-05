MWC 2018 kapsamında birkaç tane yeni akıllı telefon serisi tanıtacağı konuşulan Nokia’nın, tanıtım yapacağı yeni akıllı telefonlarına ilişkin ise sürekli yeni detaylarda ortaya çıkıyor. Yeni akıllı telefon serileri içerisinde markanın en çok merak edilen modelinin ise Nokia 7 Plus akıllı telefonları olduğunu söylemek lazım.

Nokia 7 serisinin yenilenmiş versiyonu olarak gelecek Nokia 7 Plus akıllı telefonlarının hem daha uygun fiyatlı bir seri olması hem de daha iyi tasarımlara sahip serilerden biri olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Daha önce performans testlerini ortaya koyduğumuz akıllı telefonların şimdi ise resmi görsellerinin ortaya çıktığını belirtelim. Tanıtımdan hemen önce paylaşılan bu yeni görsellerle beraber Nokia 7 Plus akıllı telefonları kesin olarak ortaya çıkmış oldu. Detaylara geçelim.

Nokia 7 Plus İddialı Geliyor

Çin kaynaklı bir site üzerinden, telefonların resmi sitesinde yer alacağı belirtilen görseller ve bu tanıtım görsellerinin yanında yeni modelin özellikleri paylaşıldı. Özelliklere ve tasarım görsellerine bakacak olursak, yeni telefonun gerçekten beklenen değişimleri getirdiği görülüyor. İlk olarak telefonda tasarım kısmında yenilikler yapılacağı görülüyor.

Arka kısımda çift arka kamera yerleşimi yaptığı görülen telefonun, çift arka kamerasının hemen altında ise parmak izi sensörleri yer alacak. Ekran kısmında ise çok daha geniş bir ekran alanı kullanıldığı görülüyor. Ekran oranının artmasını sağlayan daha geniş ekranlar, tasarımı da oldukça olumlu yönde zenginleştirmiş.

Tasarımın yenilendiğini görüyoruz ancak asıl değişim burada değil. Artık yeni Nokia akıllı telefonları da sistemsel olarak öne çıkmayı başarmış seriler olacak gibi gözüküyor. Öyle ki sistem özellikleri kısmında çok daha iyi seçimler yapılmış. Sızdırılan bilgilere göre yeni akıllı telefon, Snapdragon 660 işlemci barındıracak.

Üstelik a serisi yonga seti sayesinde 2 GHz saat hızlarını bulabilecek bir telefondan söz ediyoruz. RAM bellek kısmında da yeni işlemcileri desteklemek isteyen Nokia’nın, bunun için 4 GB RAM bellek miktarını tercih ettiği görülüyor. 64 GB depolama alanıyla beraber 4 GB RAM bellek miktarı oldukça yeterli gelecektir. Orta segmenti zorlayan bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalacağımız kesin.

Nokia 7 Plus Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Sistem konusunda çok daha başarılı bir akıllı telefon olması beklenen Nokia 7 Plus, ekran kısmında ise yine yenilenmiş teknolojilerini sunacak. Bu noktada ilk olarak 6 inç ekran boyutu ile karşılaşacağız. 6 inç ekran boyutunun yanı sıra geniş ekran formatına yer verilecek.

18:9 ekran oranı ve 6 inç geniş ekranın, son dönem akıllı telefonlarında olduğu gibi çok daha iyi bir görüntü kalitesi sunduğu görülecek. Çözünürlük kısmında da Full HD+ tercihi yapıldığından söz ediliyor. Tüm bunların yanında OLED ekranları görmek mümkün olmayacak. Yeni modelde de LCD ekranlar kullanılacak.

Yeni Kamera Teknolojisi

Nokia 7 Plus akıllı telefonlarının özellikleri içerisinde en çok dikkat çeken kısmında ise kameralar olacağından söz ediliyor. Öyle ki yeni modelde ZEISS kamera serilerine yer verileceği konusunda bilgiler var. Paylaşılan son görsellerde bunu ortaya koymuş oldu.

Arka kısımda 12 ve 13 MP değerinde ZEISS kameralar gözükecek ve ön kısımda da yine yüksek özelliklere sahip olan 16 MP değerinde bir kamera kullanılacak. Muhtemelen Android Oreo işletim sistemiyle çıkışını yaptığını göreceğimiz Nokia 7 Plus için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Yeni modeller MWC 2018 kapsamında tanıtıldıktan sonra detayları paylaşacağız.