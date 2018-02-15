Nokia 7 Plus ve Nokia 1 Görselleri Sızdırıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Nokia‘nın son günlerde heyecanla beklenen iki telefonunun özellikleri ve görselleri sızdı. Bunlar Nokia 7 Plus ve ucuz model olan Nokia 1 oldu.

Son derece popüler olan Nokia 6 2018 sürümünü bünyesine ekledikten ve iki ay önce Nokia 7‘yi sessizce satmaya başladıktan sonra portföyünü genişletmeye devam ediyor. İki cihaz daha Nokia bünyesine ulaşacak ve Twitter’da en son sızdırılmış basın gösterileri bizlere ufak ayrıntıları açığa çıkardı. Nokia 7 Plus‘ın çift kamera ile gelecek olması ve Android One programı bünyesinde olması bu ufak ayrıntılardan bazıları. Son derece ucuz bir Nokia 1 de yolda ve görünümü gayet hoş, arka panel de çıkarılabilir olabilir. Nokia 7 Plus birkaç hafta önce bir Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM ile Geekbench’e geldi. Bugün LED flaş ile birleştirilmiş kamera kurulumu ve cam kurulumunun altında bir parmak izi tarayıcısı olan uzun boylu 18:9 ekran önceki söylentilerini destekliyor.

Bugünkü sızıntılar ayrıca aydınlatmaya bağlı olarak Pearl White ve Brownish renklerinden ikisini de gösteriyor; her iki cihaz da ek olarak turuncu renkler içeriyor.

Nokia 1 ise ön yüzde 16:9 oranında ekrana sahipken, sağ tarafta yalnızca bir güç anahtarıve ses şiddeti ayarlama tuşu var. Arka tarafta bir LED flaş olan bir kamera ve ön tarafta kulaklığın yanında bulunan bir kamera fotoğraf çekecek. Ancak telefonun düşük pazarı hedeflemesi nedeniyle kaliteli kameralara sahip olacağından kuşku duyuyoruz. Arka paneller plastik görünüyor ve birkaç gün içinde uygun fiyatlı olarak satışa çıkarılabilirler.