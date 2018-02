Nokia 7 Plus‘ın basın görüntülerinde görünmesinden sadece bir gün sonra, telefonun canlı bir çekimi ortaya çıktı. MWC 2018’e gelmesi beklenen Nokia 7 Plus modeli, fotoğrafın ortaya çıktığı 18:9 ekran oranıyla HMD Global tarafından tanıtılmış ilk Nokia olacak.

Fotoğrafa göre Nokia 7 Plus‘ın ilk Nokia 6‘dan bu yana kullandığı UI ile devam edeceği öğrenildi. Ayrıntıları daha net görmek için ekran parlaklığı biraz değiştirmeniz gerektiğinde, uzun ekran köşeleri daha fazla yuvarlatılmış şekil olacaklar. Üst kısımdaki cam 2.5D eğimli panel halinde olacak ve sağ üst köşeye yerleştirilmiş selfie kamera Nokia logosunun hemen yanında yer alacak. Nokia 7 Plus‘ın Android One programı bünyesine girmesi ve Snapdragon 660 yonga setinin yanı sıra 4 GB RAM’e sahip olması da gelen diğer bilgiler arasında yerini aldı. Arka panelde ayrıca parmak izi tarayıcının hemen üstünde bir dikey kurulumda konumlandırılmış çift kameralar bulunacak. Satışa en az iki renk ile çıkacağını düşünülen Nokia 7 Plus modelinin renk seçenekleri arasında turuncu tonlarla inci Beyaz ve siyah olması bekleniyor.

En yeni telefonlardan gelişmeleri anında öğrenmek için cepkolik.com site bildirimlerini açık tutunuz.