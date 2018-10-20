Nokia, yeni akıllı telefonlarında özel bir şekilde ilerlemeye başladı. Marka yeni akıllı telefonlarını bir nevi devam serisi olarak sunuyor. Nokia 7 modelinden sonra gelen Nokia 7.1 modeli gibi yola devam eden markanın, diğer serilerin ardından şimdi ise Nokia 8 modeline yeni bir üye ekleyeceği ortaya çıktı. Bu kez Nokia 8.1 akıllı telefonlarının ortaya çıktığını söylemek gerekiyor.

Performans testleri ortaya çıkan Nokia 8.1 akıllı telefonlarının nasıl bir sistem sunacağı konusunda da ilk bilgiler elde edilmiş oldu. Yeni akıllı telefonlar için ilk özelliklerden söz edelim.

Nokia 8.1 Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinin yine orta segment bir model olduğunu görmek mümkün olacak. Orta segment modellerinde yer alan Snapdragon 710 işlemcilerini kullanacak olan Nokia 8.1, saat hızı kısmında 1.7 GHz gibi bir değere sahip olacak gibi gözüküyor. 8 çekirdekli işlemcilerin yeni modeli ne kadar öne çıkaracağını ise tanıtımdan sonra göreceğiz.

Bunun dışında belli olan diğer detaylar ise RAM bellek miktarları. Nokia 8.1 akıllı telefonlarının RAM bellek miktarında 4 GB RAM bellek göreceğiz. Standart olarak gelecek olan modelde 4 GB RAM bellek göreceğiz. Buna ek olarak ikinci modelde ise 6 GB RAM bellek miktarına yer verileceğinden söz ediliyor. İkinci telefonun depolama alanının da daha yüksek olacağı bilgisi var. Fakat net miktarlar konusunda kesin bir bilgi verilmiş değil.

Muhtemelen Android 9.0 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Nokia 8.1 akıllı telefonlarının, performans testlerinde de Android 9.0 işletim sistemini kullandığı görülüyor. Yeni model için ortaya çıkan detaylar şimdilik bu şekilde. Bu detaylar bir yana yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda da kesin detaylar yok.

Muhtemelen yeni akıllı telefonlar önümüzdeki yıla kalacak. En azından ülkemizde bu model için satışların 2019 yılında başlayacağı yorumunu yapabiliriz. Tanıtım tarihi konusunda detaylar belli olduğu zaman yeni akıllı telefonlar için bilgiler vermeye devam edeceğiz. Henüz tasarım kısmında da kesin bilgiler yok.