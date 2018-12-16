Genel olarak baktığımızda HMD Global‘in telefonları sayı ve ondalık modellerle adlandırıldığından bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Malüm bir de buna nokta koyup devamına sayı ekleyince işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Nokia 8.1 modeli de bu durumdan dolayı karıştırılabilen bir telefon. Ama özellikleri bakımında geçen yıl piyasaya sürülen amiral gemisi Nokia 8 veya Nokia 8 Sirocco‘dan daha üstündür.

8 serisinin sonundan sonra muhtemelen artık amiral gemisi modelleri 9 serisi ile yeni bir kademe oluşturacak. Ancak yeni Nokia 8.1 modeli, amiral gemisi düzeyinde para harcamak istemeyenler için birinci sınıf bir telefon. Şimdilik piyasada birçok amiral gemisi telefon yer alıyor. Ama her birinin fiyatı bakımından sundukları özellikler farklılıklar gösteriyor. Başlangıç fiyatı olarak 399 Euro olarak belirlenmiştir. Fakat sunduğu özellikler bu telefon için ideal mi?

Ancak unutmamak gerekirki, sürekli yeni telefonlar çıkarken bir yandan da premium telefonların fiyatları da düşüyor. Çok güçlü Poco F1 ve Asus ZenFone 5Z modellerinin yanı sıra, Samsung‘un üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy A7 modeli de, birinci sınıf özelliklerle geliyor. HMD Global piyasaya doğru bir şekilde karar verdi ve yeni Nokia 8.1 buradaki yerini bulabilir mi? İşte tüm sorulan cevabını öğrenmek üzereyiz.

Nokia 8.1 Tasarım

Nokia 8.1, HMD Global’in kullandığı malzemelerden ve şekillendirmeden dolayı büyük, kaba ve ağır hissettiriyor. Gövde olarak ön ve arka panelleri cam kaplamalı sağlam bir alüminyumdan yapılmıştır. İki farklı renk seçeneği ile gelmekte Mavi/Gümüş ve Demir/Çelik – her ikisi de karşıt metal inşalara sahip. Kenarlarında ise, düz bir cilalanmış çelik bant var. Görsel açıdan telefonun 7.97mm kalınlığını doğrudan anlarsınız. Yanlardaki düzgün kavisli yapılar kavrayışa yardımcı olur. Arka panelinde ise kamera çıkıntısı ve parmak izi sensörü benzer parlaklık ile dikkat çeker.

Olumlu tarafından bakarsak, Nokia 8.1 bir tank gibi inşa edilmiştir. hemen her parçası SIM yuvası, güç ve ses tuşlarına kadar tamamen metalden yapılmıştır. Gövde kolayca bükülmez veya esnemez. Ön taraftaki cam Corning Gorilla Glass’ın belirtilmemiş bir versiyonudur. HMD Global, sırtın da güçlendirilip güçlendirilmediğini doğrulamamıştır. Su ve toz direncinin yanı sıra herhangi bir IPxx sertifikası yok gibi görünüyor.

Ekran çentiği oldukça geniştir. Ahize, ön kamera, ön flaş ve yakınlık sensörü içine yerleştirilmiştir. Çene çok kalın değil, ancak yansıtıcı bir Nokia logosu dikkati üzerine çekiyor. Arka tarafta kamera modülü, OnePlus 6T gibi telefonlarda görmeye alıştığımızdan çok daha fazla dışarıya doğru fırlıyor. Ancak kameranın bu şekilde olması cam yüzeye rağmen telefonun elinizden kaymasını engeller.

Oranlarına rağmen Nokia 8.1, kavrama konusunda oldukça iyi. Bazı durumlarda kayma ve düşme endişesi olmadan tek elle bile kullanabilirsiniz. Genel olarak, Nokia 8.1’in malzeme kalitesi ve uyumu mükemmel olsa da, rakiplerinden bazıları kadar kaygan veya modern değil.

Nokia 8.1 – Özellikleri

Nokia 8 veya Nokia 8 Sirocco modellerinde bulunan Qualcomm Snapdragon 835 yonga setine sahip değil. Bunun yerine telefonda, hala Premium olarak değerlendirilen yeni Snapdragon 710 yonga seti var. Tabiki üst düzey değil. Qualcomm, Snapdragon 6xx’lü yonta setlerinde biraz değişiklikler yaparak, fiyat bakımından biraz daha yüksek olan yeni 7xx serisini tanıtmıştı. Tabiki bu sevide ki bir işlemci Snapdragon 8xx modelleri arasında büyük bir boşluk bıraktı.

Ancak Snapdragon 710 yonga seti kötüdür diyemeyiz. Yapay zeka destekli alt sistemi, çoklu yüksek çözünürlüklü kameralar, modern LTE modem desteği ve elbette daha yüksek CPU ve GPU çekirdekli üst düzey akıllı telefon özelliklerini destekliyor. Sekiz adet özel Kryo 360 işlemci çekirdeği var. Ancak teknik özelliklerin bakımından tam olarak nasıldır bilinmiyor. Bunlardan ikisi, 2.2 GHz’e kadar çalışan ARM Cortex-A75 ve 1.7GHz’de çalışan ARM Cortex-A55 kümeleridir. Adreno 616 GPU’nun “konsol benzeri” oyun kalitesi sunması da iddia ediliyor.

Bu telefonun öne çıkan bir diğer özelliği de HDR10 özellikli ekranıdır. Köşeden köşeye 6.18 inç büyüklüğünde ve olağan üstü 18.7:9 en boy oranına sahiptir. Bundan dolayı 1080×2246 çözünürlüğü destekliyor. 3500mAh bataryası var. 18W hızlı şarj teknolojisini destekleniyor.HMD Global, Qualcomm Hızlı Şarj adını kullanmasa bile, kutusunda büyük 18W şarj aleti ile geliyor.

Nokia 8.1 için 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan tek bir yapılandırma seçeneği var. Bu fiyat etiketine sahip 128GB dahili depolama alanı sunan başka amiral gemisi telefonlar da vardır. Bundan dolayı HDM biraz cimri davranmıştır, diyebiliriz. Ancak microSD kartını kullanabilirsiniz. Fakat hibrit çift SIM yuvasının birini feda etmeniz gerektiği anlamına gelir. SIM’lerden bahsetmişken, 4G ve VoLTE her ikisinde de destekleniyor. Ayrıca Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, FM radyo ve GPS bağlantı özellikleri mevcut. Altta bir USB Type-C bağlantı noktası ve üstte 3.5 mm kulaklık girişi var.

Nokia 8.1 – Yazılım

Nokia 8.1, kutudan Android 9.0 Pie ile birlikte çıkar. Bu bir Android One telefonudur, yani stok Android kullanıcı arayüzünü aldığınız anlamına gelir. En az iki yıl boyunca düzenli ve hızlı güvenlik güncellemelerinin yanı sıra büyük sürüm güncellemelerini de garanti edersiniz. Ana ekranda ve uygulama menüsünde, simge anahatları da dahil olmak üzere birkaç küçük UI özelleştirmesi mevcut. Birkaç şekil arasında seçim yapabilirsiniz, ancak simge değiştirmenize izin veremezsiniz.

Geniş çentik yüzünden pil seviyesini ya küçük simgesinin olduğu yerdeki yerden yada bildirim panelini aşağıya çekerek görebilirsiniz Batarya ikonundaki rakamlar gözlerinizi kıstığınızda görünür. Yani biraz sizi zorlayabilir. Çentiği siyah bir bantla maskelemek istiyorsanız, Ayarlar uygulamasındaki gizli Geliştirici panelinden Tam Çerçeve seçeneğine tik koymanız gerekir. Bu sadece bir uygulama için değil sistem genelinde uygulanan bir özelliktir.

Önceden yüklenmiş yazılımlar, bir Nokia Care destek uygulaması dahil olmak üzere Google‘ın kendi uygulamaları ile sınırlıdır. Google Asistan’ı kullanmaya başladığınızda ve Google hizmetlerinize bağladıktan sonra, trafik uyarıları ve yaklaşan takvim etkinlikleri de dahil olmak üzere ana ekranda bilgileri görüntüleyebillirsiniz. Stok Android deneyiminin yakalanması için söylenecek çok şey var.

Performansı

Yepyeni Snapdragon 710 yonga setinin çeşitli testler ile aldığı skorlar biraz daha tatmin edici olduğunu ortaya çıkarmıştır. AnTuTu’dan 171.343 puan aldık. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testleri bize sırasıyla 1.827 ve 5.867 verdi. Basemark Web 3.0 testi 222.09 puan verdi.

Grafik testlerinde ise GFXBench’in T-rex testinde 57fps ve Manhattan 3.1 testinde 22 fps ile ortalama bir değer elde etti. Puanlarına göre Snapdragon 660 veya MediaTek Helio P60 ile kıyaslandığında, işlemci gücünden daha yüksek grafik kalitesinde de orta bir değere sahiptir, diyebiliriz. Yine de Snapdragon 845 ile uzaktan yakından pek bir alakası yok.

Günlük kullanımı açısından tahmin edilebilir derecede seridir. Gerçi bu günlerde çok daha düşük işlemcilere sahip telefonlar, herhangi bir donma yada kasmadan seri bir performans gösterebiliyor. Bundan dolayı inceleme boyunca göze batacak bir performans düşüklüğü yaşanmamıştır. İnceleme esnasında bir stres yaşamadan uygulamalar ve birden çok Chrome tarayıcı sekmesi arasında geçiş yapabilmiştir.

PUBG ve Asfalt 9:Legend oyunları mükemmel şekilde kasma veya donma olmadan oynanmıştır. Asfalt 9, orta kalite ön ayarına getirilerek daha da üst düzey performans sağlandı. Ancak PUBG, başlangıçtan itibaren yüksek çözünürlük ve kalitede oyun deneyimi sundu.

Pil Ömrü

Bazı YouTube demo videoları izlendikten sonra HDR ekran otomatik olarak devreye girer. Çözünürlük 480p’ye düşerse bile, HDR ile video izleyebilirsiniz. Endişelenecek bir mod veya ayar yoktur. HDR videoları özellikle parlaklığı arttırsanız da yakın da tutsanız her halükarda iyi görünür. Tabii ki bu bataryayı zorlayacaktır.

1080p’de beş veya altı dakika HDR video izledikten sonra yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüş fark edebilirsiniz. Yine de kapatmak isterseniz, HDR’yi sistem genelinde geçersiz kılabilirsiniz. Tek mono hoparlörden gelen ses çok gürültülü ve çok sert veya kulak tırmalar özellikte değildir.

1080p video izleme durumu çok heyecan verici olmayan pil ömrüne bizleri getiriyor. Yaklaşık iki saatlik HDR olmayan video akışı ve birkaç kez PUBG, artı normal mesajlaşma ve Web’de gezinme de dahil olmak üzere tam bir kullanımdan sonra, yatağa gittiğimizde Nokia 8.1’in yaklaşık yüzde 10’a düştüğünü gördük. HD video döngü testimiz sadece 9 saat 21 dakika sürdü.

Kamera

Nokia 8.1, Zeiss markalı bir objektife sahip 12 megapiksellik bir ana arka kameradır. İkincil 13 megapiksellik kemara ise sabit odaklama, derinlik sensörü ile birlikte optik görüntü sabitleme özelliğine sahiptir. Nokia diyafram değerlerini yayınlamadı, ancak birincil kameranın süper hassas 1/2,55 inç sensörünü 1.4 mikron pikselle birleştirdi. Bunların yanı sıra çözünürlük pahasına düşük ışıkta daha iyi detay yakalamak için dört pikseli birleştiren uyarlamalı moda sahip 20 megapiksellik bir ön kamera var.

Kamera uygulaması, birçok özellik sunar. Ayrıntılı Ayarlar menüsünde oldukça kalabalık bir özellik listesine ulaşabilirsiniz. Alt kısımda ise modlar arasında geçişler yapabileceğiniz bir kaydırma şeridi bulunur. Bunlar arasında Kare, Panorama, Canlı Bokeh, Pro, Otomatik Foto, Video, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış modları yer alır. Deklanşör düğmesini yukarı doğru sürükleyerek Pro moduna hızlıca bir şekilde geçiz yapabilirsiniz. Geçmişte ileri teknoloji Nokia telefonları kullandıysanız, çeşitli ayarları değiştirmek için kaydırılabilen bu halkaları tanıyacaksınız.

Fotoğraf kalitesi iyi, ancak beklenilen kadar tutarlı değil. Gündüz çekilen örneklerinin çoğu, çok iyi detaylara ve canlı renklere sahip. Bazı çekimlerde aşırı pozlama olmuştur. Canlı Bokeh çekimleri için doğru noktaya odaklanmak biraz zaman alır. Ama harika bir görünüm elde edersiniz.

Gündüz alınan videolar ise net ve keskin. Optik görüntü sabitleme, varsayılan 1920×1080 kayıt çözünürlüğünde kesinlikle bir fark yarattı. Düzgün olmayan bir kaldırımda yürüdüğümüzde bile, görüntü oldukça düzgün görünüyordu. Ancak gece çekimlerinde biraz daha bulanıklılık söz konusu idi.

Genel Değerlendirme

Nokia 8.1, diğer cihazlara göre kafa karıştırıcı bir telefon. Önceki amiral gemisi Nokia telefonları ile bunu değerlendirmiyoruz. Ancak bu telefonun tam olarak nerede olduğunu söylemek zor. Çünkü amiral gemisi sınıfı özellikleri sunmuyor. Ama aynı zamanda değer konusunda bir fiyat aralığını da uymuyor. Eğer 399 Euro civarında harcama yapmak istiyorsanız, Asus ZenFone 5Z ve Poco F1 gibi daha güçlü seçenekler var. Öte yandan, yeni Nokia 7.1 de dahil olmak üzere, benzer bir performans seviyesine sahip ve benzer bir performans sunan birkaç model de var.

Bu telefon, malzeme ve yapı kalitesi, stili, ekranı ve kameraları açısından olağan düşük maliyetli seçeneklere göre yükseltme olarak görülebilir. Bazı kullanıcılar ayrıca Nokia adı için biraz daha fazla ödeme yapmaya istekli olabilir. Nokia 8.1’in beğeneceği bir çok şey var, ancak bunu cazip kılan şeylerin çoğu, daha az maliyetli olan telefonlarda da bulunabilir.