HMD Global, çok kısa bir süre içerisinde yine çok sayıda akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın Aralık ayı içerisinde 3 yeni model tanıtması bekleniyor. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda ise belli aralıklarla bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor. Son olarak amiral gemisi modellerini aratmayacak Nokia 8.1 akıllı telefonu için bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Telefonların sistemsel olarak neler sunacağını gösteren özellikler, merakla beklenen tasarımın da şekillenmesini sağlamış oldu. Nokia 8.1 için paylaşılan özelliklerden ve beklenen tasarımlardan söz edelim. Bakalım ne kadar iddialı bir akıllı telefon bekliyoruz.

Nokia 8.1 Özellikleri Neler Olacak?

Yeni modelin uzun bir çentik alanı kullandığını görmek mümkün olacak. Su damlası ya da ekrana gömülü çentik alanlarından farklı olarak daha uzun ve biraz daha standart bir çentik alanına yer verilecek. Geri kalan kısımlarda ise tamamen ekranın bulunduğu bir telefon göreceğiz. Yine ekrana gömülü parmak izi sensörlerine yer verilecek olan akıllı telefonun, en alt kısımda ise Nokıa logosu dikkat çekecek.

Teknik özelliklerde de amiral gemisi modellerini aratmayacak sistemler eyer verileceğinden söz etmiştik. Nokia 8.1, Snapdragon 710 işlemcilerini kullanarak. Bu işlemcilerle beraber gelen RAM bellek miktarında ise iki farklı seçenek olacak. İlk seçenekte 4 GB RAM bellek miktarı kullanılırken, ikinci seçenekte ise 6 GB RAM bellek kullanılacak. Depolama alanları da buna bağlı olarak değişecek.

2.2 GHz hızında çalışan işlemcilerin yanında yer alan grafik biriminin de Adreno 616 olduğunu hatırlatalım. Dediğimiz gibi amiral gemisi akıllı telefonlarını aratmayacak özellikler olacak. Ekran kısmında ise 6.18 inçlik bir panel göreceğiz. 1080 X 228 piksel çözünürlük değeriyle beraber gelecek olan ekranların yine IPS teknolojisinde olması bekleniyor.

Kamera kısmında ise 12 MP + 13 MP değerinde çift arka kamera göreceğiz. Özellikleriyle dikkat çekecek arka kameraların ön kısımda ise 20 MP değerinde bir ön kamera ile desteklendiği görülecek. Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin fiyatının ise 250 dolar civarında olması bekleniyor.