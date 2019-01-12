Nokia, akıllı telefon modellerini kısa süre sonra yenileyecek. Marka kısa bir süre sonra akıllı telefon sınıfları için bir düzenleme yapacak ve Plus serileri de kullanıma alınmış olacak. Bu modeller içerisinde yer alacak olan akıllı telefonlardan birisi de Nokia 8.1 Plus modeli olacak.

Çok daha dikkat çekici bir tasarıma sahip olmasını beklediğimiz ve Nokia 6.2 akıllı telefonlarıyla hemen hemen aynı tasarımla gelmesini beklediğimiz Nokia 8.1 Plus akıllı telefonları için yeni render videosu da yayınlanmış durumda. Render videosuyla beraber beklenen tasarımında bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Nokia 8.1 Plus Ekranda Kamera ile Geliyor

Daha önce Nokia 6.2 modeline ait olduğu iddia edilen tasarıma oldukça benzer bir tasarım kullandığı görülen Nokia 8.1 Plus akıllı telefonlarının, ekran üzerinde kamerayla beraber geleceği görülüyor. Ekranın üzerinde yer alan kameranın Samsung’un amiral gemisi modellerinde yer alan tasarımı yansıtacağını görüyoruz.

Ön kısımda sadece alt bölümde yer alan Nokia yazısının öne çıktığını söylemek gerekiyor. Geri kalan kısımlarda çerçevesiz ekran kullanımı, son dönem amiral gemisi akıllı telefonlarıyla rekabet edecek cinsten.

Telefonların arka kısmı için paylaşılan görseller ise çift kamera düzenini net bir şekilde gösteriyor. Yine Zeiss lenslerinin kullanılacağı akıllı telefonda çift arka kamera ve oldukça geniş lensler öne çıkacak. Lenslerin hemen altında yer alacak olan geniş flaş ışığının altında ise parmak izi sensörleri yer alıyor. Bu kısımda bir değişiklik söz konusu değil.

Diğer Nokia modellerinde olduğu gibi yine Nokia yazısı ve parmak izi sensörlerinin yerleşimi var. Muhtemelen 6.22 inçlik bir ekranla beraber geleceğini göreceğimiz Nokia 8.1 Plus akıllı telefonlarının MWC 2019 sonrasında tanıtılması da beklentiler arasında.