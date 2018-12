HMD Global’in çok beklenen etkinliği bugün, Dubai’de gerçekleştirildi. Finli şirketin, global pazar için Nokia 3.1 Plus, 5.1 Plus ve Nokia 8.1‘i piyasaya sürmesi bekleniyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, etkinlikte Nokia 3.1 Plus ve 5.1 Plus ikilisi tanıtılmadı. Yalnızca Nokia 8.1 resmi olarak duyuruldu.

Nokia 8.1, Nokia 7 Plus’ın bir devamı niteliğindedir. Cihaz, en yeni Android 9.0 Pie yazılımının yanı sıra üstün bir tasarıma ve çok iyi bir donanıma sahip. Bir bakır kenarlıklı, arka ve ön tarafı cam panellerle kaplanmış, magnezyum 6000 alaşımlı bir çerçeveden meydana gelen metalik bir gövdeye sahiptir. Bu, cihaza üstün bir görünüm kazandırır. Nokia 8.1, HMD’nin Pureview olarak adlandırdığı en son ki ekran teknolojisini kullanmaktadır.

Ayrıca üst tarafta bir çentik ve 18.7:9 en boy oranı olan bir 6.18 inç IPS LCD ekranı mevcut. Ekran, 2246×1080 piksel FHD+ çözünürlük ve %86.5 etkileyici bir ekran gövde sunuyor. Nokia 8.1’in ekranı ayrıca %96’lık NTSC renk gamı, DCI-P3 renk gamı, HDR video oynatma, 1500:1 kontrast oranı ve 500nits parlaklık ile geliyor.

Cihaz, 4GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiştir. En yeni 10nm işlemcili Snapdragon 710 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Bellek seçenekleri arasında 6GB RAM sürümünü de bulunduracak.

Muhtemelen cihazın en göze çarpan özelliği kaliteli fotoğrafçılık özelliğidir. Cihaz, arkasında çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ana sensör, 13 MP’lik bir derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 12MP’lik bir Sony IMX363 sensördür. Ayrıca Optik Görüntü Sabitleme, Elektronik Görüntü Sabitleme, çift PDAF, yapay zeka sahne algılama ve düşük ışıklı fotoğrafçılık için optimizasyon gibi özelliklerle birlikte gelir. Önde ise, bir telefon ahizesi ve diğer sensörlerin yanında çentiğin üzerinde yer alan büyük bir 20MP selfie kamerası yer alıyor.

Nokia 8.1, Nokia’nın iki güne kadar pil gücü sağlayabildiğini iddia eden 3500mAh’lik bir bataryaya sahip. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü var. Quik Charge 3.0, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3.5 mm kulak girişi de mevcut.

Yeni Nokia 8.1, üç renkte sunulacak; Gümüş Mavisi, Çelik Bakır ve Demir Çelik. Cihaz, 399 Euro‘luk bir perakende satış fiyatı ile açıklandı. Genel olarak satışları 20 Aralık’ta başlayacak.