Nokia, HMD Global‘in çatısı altında akıllı telefon pazarında yer almaya devam ediyor. Şirket eski başarısını akıllı telefon pazarında gösteremese de yeni modellerini sunmaktan ve sunduğu modelleri güncellemekten geri kalmamaya çalışıyor. Bilindiği üzere firma, yeni Android 11 güncelleme ağını birçok cihazına sunmayı planlıyor.

Güncelleme politikasını genişleten Nokia, önümüzdeki günlerde Nokia 8.1 ve Nokia 2.3 güncelleme sunmaya başlayacak. Şirket 2018 yılında piyasaya sürdüğü 2.3 modeline de bu güncellemeyi sunması, kullanıcıları oldukça fazla sevindirmiş olacak. Her iki model de kararlı bir Android 11 güncellemesine kavuşacak.

Şirket Nokia 8.1 için güncellemeyi ilk olarak Bangladeş, Hong Kong, Hindistan, Malezya, Makao, Nepal, Filipinler, Singapur ve Vietnam pazarlarındaki kullanıcılara sunacak. Bu ilk dalga %10‘luk kısmı kaplıyor. Daha sonra %50′lik bir dalga 10 Nisan‘dan itibaren küresel olarak yayılacak. 12 Nisan‘a kadar ise %100‘e ulaşması bekleniyor.

Nokia 2.3 için ise güncellemenin ilk dalgası, Bangladeş, Kamboçya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hong Kong, İzlanda, Letonya, Laos, Litvanya, Makao, Malezya, Nepal, Norveç, Filipinler, Sri Lanka, İsveç ve Vietnam pazarlarına sunulacak. Yine 8.1‘de olduğu gibi aynı şekilde %50 10 Nisan‘a kadar, %100 ise 12 Nisan‘a kadar ulaşmış olacaktır.