Nokia 8.2 5G Çıkış Tarihi ve Özellikleri Netlik Kazanıyor!

5G ağının kullanımına paralel olarak, farklı üreticilerden daha fazla sayıda 5G cihazı piyasaya giriyor. Bu şirketlerden birisi de Nokia oluyor. Kısa süre önce şirketin 5G cihazı üzerinde çalıştığına dair söylentiler duyduk. Şimdi ise yaklaşan 5G destekli cihazın Nokia 8.2 5G olarak adlandırılacağı ortaya çıktı.

NokiaPowerUser kaynağı telefonun hakkında bazı özellikleri de açıkladı. Raporda, telefonun açılır selfie kamerasının olduğu belirtiliyor. Ek olarak, arka panelde son derece dikkat çekici dörtlü kamera kurulumunun olduğu iddia ediliyor. Bu da, ekranda herhangi bir çentiğin olmadığı anlamına geliyor.

Yine de cihaz için ilginç bir yaklaşık olacak. HMD Global, cihaza son derece uygun fiyat etiketi verecek. Bunun da anlamı, bir amiral gemisi düzeyinde telefon beklemektense daha ucuz yollu malzemelerle yapılan bir telefona sahip olacağız.

Şayet fiyat konusundaki bu yaklaşım doğru olursa, hem en ucuz 5G destekli cihazı hem de düşük donanım kalitesine sahip bir amiral gemisi elde edeceğiz. Daha önceki bir röportajda, HMD Global’in CEO’su amiral gemisinin değerinin tipik 5G cihazınızın yarısına mal olacağını iddia etti.

Şu anda, mevcut 5G özellikli akıllı telefonların çoğu 1000 dolar civarında bir fiyatla satılıyor. Bu nedenle Nokia 8.2 5G’nin piyasaya sürüldüğü tarihte 500 dolar civarında bir fiyat alması bekleniyor.