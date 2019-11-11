Nokia 8.2 5G MWC 2020’de Tanıtılabilir!

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Snapdragon 735 yonga setine sahip olması beklenen Nokia 8.2 5G‘nin, HMD Global‘in bir sonraki ana telefonu olduğu söyleniyor. Nokia 8.2’yi çevreleyen raporlara dayanarak, bunun bir amiral gemisi değil, orta-üst düzey bir telefon olacağı söylenebilir.

Önceki raporlar, Nokia 8.2’nin iki farklı seçeneğe gelebileceğini iddia etti – bir 4G LTE ve 5G sürümü. Nokia Power User tarafından yayınlanan yeni bir rapor işleri değiştirdi. Nokia 8.2’nin yalnızca 5G sürümüne ulaşacağını ve gelecek yıl Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 adlı teknoloji fuarında tanıtılacağını iddia ediyor.

Raporda, şirketin aynı telefonun iki modelini Nokia 6.1 ve Nokia 6.1 Plus‘ta olduğu gibi iki farklı şekilde sürülme fikri vardı. Ama bu durum muhtemelen gerçekleşmeyecek. Bunun yerine sadece tek bir sürüm gün yüzüne çıkabilir.

Ayrıca Nokia 8.2’nın piyasaya farklı bir marka adı altında ulaşma ihtimali de var. Cihazın adı ne olursa olsun, MWC 2020’de yalnızca tek bir 5G sürümünde geleceği şu anlık net. Nokia 8.2 5G, oldukça yüksek en boy oranına sahip olacak ve ekran ve açılır selfie kamerası kullanan ilk Nokia telefonu olabilir.

Selfie çekim yapmak için 32 megapiksellik bir selfie kamerası ile donatılmış olabileceği tahmin ediliyor. Qualcomm, henüz Snapdragon 735’i duyurmadı. Yonga setinin, ABD merkezli çip pazarından amiral gemisi Snapdragon 8XX yonga serisinden sonra en iyi seçenek olması bekleniyor.