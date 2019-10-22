Nokia 8.2 için Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Başarılı bir şekilde akıllı telefon dünyasına geri dönüş yapan Nokia, yavaş yavaş trendleri de yakalamaya başladı. Markanın bunu başaracak akıllı telefon modellerinden birisinin de Nokia 8.2 akıllı telefonları olacağı belirtiliyor.

Sistem özellikleri ve teknik konuda sundukları bir yana bu modelin tasarımsal açıdan da marka için ilkleri sunacağı ortaya çıktı. Buna göre yeni seri akıllı telefonlar beklenenden çok daha iddialı modeller olacak. Hemen ortaya çıkan son bilgilerle beraber bu modellerde nasıl özellikler göreceğimizden söz edelim. Beklentiler oldukça yüksek.

Nokia 8.2 İddialı Geliyor

Yeni akıllı telefonların ilk olarak tasarım kısmında değişiklikler göstereceği ortaya çıktı. Bu modelde standart olarak sunulmuş olarak sunulan bir kamera görmeyeceğiz. Herhangi bir çentik alanı ya da herhangi bir kamera alanı kullanılmayacak. Kamera açılır kapanır kamera olacak ve telefonun hemen üstünde gizli bir bölüm olarak kullanılacak.

Yeni akıllı telefonların açılır kapanır ön kamerasının dışında arka kısımda ise dairesel bir kamera alanına yer vermesi bekleniyor. Dairesel kamera alanı tam olarak ortalanmış olacak. Bu alan içerisinde de 3 kamera kullanılacağı bilgisi var.

Yine Zeiss lenslerinin kullanılacağı söylenen kameraların teknik özellikleri ise şu an için belli değil. Nokia 8.2 modeli için belli olan bir başka detayın da telefonların işlemcileri olduğunu belirtelim. Bu modelde kullanılması beklenen işlemciler Snapdragon 735 serisi olarak açıklandı. Snapdragon 735 serisi işlemcilerin kullanılacağı telefon, yapay zeka ile güçlendirilmiş olacak.

Daha önce sunulan modelde yer alan Snapdragon 730 işlemcilerinin güncellenmiş versiyonu olması da dikkat çeken yeni işlemcilerin yanında 3 farklı RAM bellek miktarına yer verileceği bilgisi de var. İddialara göre bu modelde 4 GB RAM giriş seviyesi RAM olacak. Bunun dışında 6 GB RAM bellek miktarının sunulduğunu ve 8 GB RAM bellek miktarının sunulduğunu göreceğiz.

Nokia 8.2 modellerinin bu özelliklerin dışında 2 sene devam edecek güncelleme artısı da bulunacak. Bu özellikler, telefonun iddialı bir seri olacağını kanıtlıyor. Fakat şu an için telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.