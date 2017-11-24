Nokia 8 Oreo beta test programı iki hafta önce kapandı ve bugün OS güncellemesi Finlandiya ve Polonya’daki kullanıcılara ulaşmaya başladı. XDA Geliştiricileri fan forumu kullanıcılarına göre, TA-1004 ve TA-1012 model numaralı cihazlar, Android Oreo’yu kullanacak şanslılar arasında. HMD yöneticisi Juho Sarvikas güncellemeyi doğruladı.

Yazılım yükseltme, Picture-in-picture, her uygulama ve Autofill şifreleri için ayrıntılı bildirim noktaları gibi yeni özellikler getiriyor. Aynı zamanda kasım güvenlik yaması ve daha hızlı önyükleme süreleri ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, YouTube’un ikili uygulama modunda sorunsuz bir şekilde çalıştığını paylaştılar; yani, videoları izleyebilir ve aynı anda göz atabilirsiniz.

Kamera performansı da geliştirildi. ISO değerini ve obtüratör hızını elle ayarlayamazsınız, ancak obtüratör 0,5 saniyeliğine açık kalabilir. Ağustos ayında, telefon açıklandığında, AF’nin bazı sorunları vardı, ancak şimdi düzeltildi.

Sarvikas, güncellemenin iki gün içinde herkes için geleceğini, ancak bazı GSM operatörleri güncellemeyi kontrol etmede yavaş kalırsa bazı kullanıcılar bir hafta daha beklemek zorunda kalabilir.