Nokia, bildirildiğine göre, Nokia 8 resmi duyurusunu yapacağı 16 Ağustos etkinliği için davetiye göndermeye başladı.

Bu, 3 yıl içinde ilk Nokia amiral gemisi ve Nokia markası olan ilk Android destekli premium telefon olacak. Nokia 8 Aynı zamanda, çift kameralı Finli’lerin ilk akıllı telefonu olacak.

Nokia 8 cep telefonunun 5,3″ 1440×2560 piksel ekrana, 6 GB RAM ile eşleştirilmesi beklenen bir Snapdragon 835 yonga setine ve arkasında çift 13 MP Zeiss marka kameralar bulunması bekleniyor.

Çelik, Mavi ve Altın-Bakır renklerinde satışa çıkması bekleniyor.