Nokia 8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!

Bazıları 8, diğerleri ise 9 olarak adlandırdı ama bu son bilgiye göre, gecikmiş yeni Nokia’nın tam adı Nokia 8 olacak ve bildirildiğine göre 31 Temmuz‘da satışa çıkacak. Bilginin adı açıklanmayan İskandinav perakende bir üreticiden geliyor.

TA-1004, FCC sertifikasını alan ve GeekBench’i 4GB ve 8GB trim seviyelerinde ziyaret ettikten sonra Antutu’da görünen aynı model. Gizemli İskandinav perakendecisi, en azından başlangıçta yalnızca 4GB RAM mevcut ve depolama alanı 64GB olacak diyor.

Pazarlama ekibinin isimlendirilmesi için farklı fikirler olmasına rağmen, satışa çıktığında mavi, çelik, altın / mavi ve altın / bakır olmak üzere dört renk şeması mevcut olacak.

Teknik özellikleri konusunda genel bir görüş birliği, Snapdragon 835 yonga seti (bu yılın en güçlü işlemcisi), 5.3 inçlik bir QHD ekranı ve bir çift 13MP arka kameraya sahip olacağı yönünde. Bu noktalardaki bazı kanıtlar, sözde gerçek hayatta bir Nokia 8 ünitesinden (kamuflajlı olmasına rağmen) geldi.

31 Temmuz’a kadar sadece 2 haftadan biraz fazla bir süre var, bu nedenle tüm teknik detayları en hızlı şekilde öğrenebileceğiz.

Son olarak sızıntıda Nokia 8 akıllı telefonun fiyatı € 589 olarak bahsedildi.