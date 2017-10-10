Nokia 8 artık tanıtıldı ve pek çoğumuzun merakla beklediği ve Nokia’nın son uzun bir süre sonra ilk ürettiği amiral gemisi modeli oldu. Bu, uzun süredir ilk Nokia amiral gemisidir ve Android’de çalışan ilk Nokia amiral gemisidir. Başarılı olabilmek için Nokia 8 üzerinde çok fazla yol var ve bunu yapmak için sadece iyi özellikler ve nostaljiden daha fazlası gerekecektir.

Bu telefona bir Nokia ürünü olarak baktığımızda bir çok tanıdık özellik görüyoruz. Tasarımdaki ve yapımdaki ayrıntılara verilen önem yadsınamaz. Ayrıca, açıkça İskandinav olan Nokia 8‘in sadeliği de var.

Nokia ve Zeiss arasındaki işbirliğinin bir ürünü olarak gelen kameralar da çok güzel.

Nokia’nın iyi bir özelliği olan başarılı bir ekran var fakat bu bir AMOLED ekran değil. Kutuplanmış (yansımaları azaltır) çok konstrastiğe sahip ve açık havada en iyi görünen ekranlardan biri. Dış mekan görünürlüğü için Apple iPhone 7‘nin LCD’si ile benzerlik gösteriyor ve incelemelerimizde iPhone’u parlak ışıkta en iyi LCD olarak değerlendirdik.

Şimdi markanın adını kaldıralım ve 8’e, son derece rekabetçi akıllı telefon görünümündeki bir başka telefon olarak bakalım. En iyi işlemciye sahip, geniş bir depolama alanı ve bir microSD yuvası var, stok versiyonu ile Android 7.1 çalıştırıyor ve bir amiral gemisinden beklediğimiz tüm küçük özelliklere sahip. Hızlı bir parmak izi tarayıcı, hızlı bağlantı, hızlı şarj, USB Type-C ve hatta IP54 sıçrama direnci (en azından IP67 olmasını diliyoruz) diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Ve 600 € lık fiyatı, amiral gemisi grubunun biraz altında sayılabilecek düzeyde. (çoğu rakip çok daha yüksek bir fiyata satışa çıktı). Türkiye’deki fiyat aralığı ise 3.300 TL civarında olması bekleniyor.

Kameralar Nokia 8 akıllı telefonunun büyük bir parçası. Daha önce çok sayıda örnek görüntü paylaştık. Nokia 8 Kamera Örnekleri. Kamerasını oldukça başarılı bulduğumuzu söyleyelim.

Aşağıda Nokia 8 ile çekilmiş bazı görüntüleri görebilirsiniz.

Belkide Nokia 8’i benzer fiyatlı rakiplerinden ayırabilecek en önemli özelliği kamerası olacaktır. Kameranın siyah/beyaz görüntü çekebilme gibi bazı kendine özel özellikleri bulunuyor. Her fotoğrafı 2 adet şeklinde çekiyor ve siz arasından daha iyi olanı seçebiliyorsunuz.

Son olarak Nokia’nın mirası bozulmamış. Başta söylediğimiz gibi – Nokia başarılı olmak için iyi özellikler ve nostaljiden fazlasına ihtiyaç duyacak ama iyi bir başlangıç yapıyorlar. Kısa incelememiz şimdilik bu kadar ilerleyen dönemde detaylı bir inceleme daha hazırlayacağız.

Bu arada Galaxy S8 ile Nokia 8 karşılaştırmasına da göz atabilirsiniz.