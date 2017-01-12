Nokia 8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nokia CES 2017 fuarından sonra akıllı telefon sektörüne hızlı bir geri dönüş yaptı. Ardı ardına birçok yeni akıllı telefon modeli ortaya çıkan markanın son olarak Nokia 6 serisini görmüştük. Kaybettiği yeri kazanmak için birçok modelle geri dönüş yapan markanın son olarak Nokia 8 ile geri dönüş yapacağı ortaya çıktı.

Nokia 8 Tüm Özellikleri ve Ayrıcalıkları

Nokia’nın bir başka modeli olan Nokia 8’in serinin en iddialı telefonlarından biri olacağı da düşünülüyor. Peki Nokia 8 adı ile gelecek olan serinin en özellikleri neler? Ne gibi ayrıcalıklar sunacak?

Beklenen Tasarım Özellikler

Öncelikle bir kez daha belirtelim Nokia 8 açık ara en iddialı serilerden biri olacak. Sadece Nokia için değil akıllı telefon pazarında da oldukça iddialı bir model olarak dikkat çekecek olan modelin tasarım konusunda farklı bir yapı ile geliyor.

Arkasında dairesel bir kamera ile beraber gelecek olan telefonun bunun dışında genel olarak köşeli dikdörtgen bir tasarım kullandığını da belirtelim. Oldukça büyük kamera yerleşkesi ile dikkat çekecek olan telefonun kesinki hatlı tasarımında kameranın ilk olarak dikkat çekeceği de kesin.

Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Gelelim merak edilen bir başka konuya. Telefonun ekran özellikleri de yine belli olan detaylar arasında. Verilen bilgilere göre Nokia 8 serisinde 5.7 inç geniş ekran tercihi yapılmış. Ekran çözünürlüğü için ise QHD olarak değerlendirilen 2K çözünürlüğünü göreceğiz. Haliyle bu özelliği ile seri bir adım önde çıkacak.

Çünkü akıllı telefonlar içerisinde en iyi ekran ve çözünürlük değerlerinden biri elde edilmiş olacak. Bunun dışında ekran teknolojisi olarak ise Super AMOLED ekran tercihi yapıldığını da belirtelim. Yani daha çok Samsung serisi akıllı telefonlarda gördüğümüz sistemlere benzer bir ekran sistemi ile karşı karşıya kalacağız.

Teknik Özellikler Oldukça İddialı

Nokia 8 için en iddialı olan kısım teknik donanım. Teknik donanım konusunda üst segment akıllı telefon modellerinden biri olacak olan seri CES 2017 fuarında tanıtılan yeni seri mobil işlemciler Snapdragon 835 serisi ile beraber gelecek. Yeni nesil işlemci sayesinde performans konusunda üst düzey bir telefon ile karşılaşacağımız kesin.

Buna ek olarak grafik birimi de yine beğenilen serilerden biri olan Adreno 540 serisi. Teknik özellikler konusunda diğer bir detayın ise Ram seçimi olduğunu belirtelim. Ram bellek konusunda henüz detaylanmış bilgiler yok. Fakat serinin 6 GB Ram ile ya da 4 GB Ram ile gelebileceği de düşünülüyor. 4 GB Ram bellek miktarının aşağısında bir bellek ise düşünülmüyor.

Üst Düzek Kamera Sistemlerine Hazır Oldu

Nokia 8 serisinin en iddialı olduğu bir başka özellik ise kamera. Telefonun tasarımına da doğrudan etki edecek olan kamera sistemlerinde 24 megapiksel arka ve 12 megapiksel ön kamera bulunacağı belirtiliyor. Hem arka hem de ön kameranın teknolojileri konusunda ise net bilgiler yok.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda ilk verilen bilgilere göre seri Şubat ayı civarında piyasaya sürülecek gibi. Muhtemelen Şubat ayının sonlarında piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı konusunda ise net bilgiler yok. Fakat fiyatın 2000 TL gibi rakamların üzerinde olması bekleniyor. Zira diğer seriler bile bu fiyat aralığına yaklaşmakta. Üst düzey olacak olan Nokia 8 serisinin de haliyle biraz daha yüksek bir fiyat aralığında olması bekleniyor. Fakat diğer amiral gemisi serilerine ne kadar üstünlük sağlar işte orası tartışma konusu.