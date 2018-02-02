HMD Global, Nokia Android akıllı telefon modellerini kabullendirmeyi başardı. Marka tarafından tanıtılan tüm akıllı telefonların, satışlarında ciddi oranda başarı elde edildi. Satış rakamları sürekli olarak artmaya devam eden yeni akıllı telefon serilerinin, sürekli olarak artan satış rakamlarının markanın yoluna devam etmesine neden olduğunu da görüyoruz. Haliyle HMD Global tarafından sunulan Nokia telefonların sayısı da sürekli olarak artıyor. Öyle ki markanın artık özel serilere yöneldiği bile açıklandı. Bu modellerden birisi de Nokia 8 Sirocco akıllı telefonları olacak.

Nokia 8 Sirocco Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

HMD Global’in yeni sürprizi olarak ortaya çıkan Nokia 8 Sirocco akıllı telefonlarının, efsane bir serinin yeniden canlanmış hali olacağı açıklandı. Cep telefonu dönemlerinden tanıdığımız Nokia 8800 Sirocco telefonlarının adını devam ettireceği belirtilen Nokia 8 Sirocco, bir nevi eski markanın yenilenmiş versiyonu olacak.

Hatırlayanların bileceği gibi kapalı ve dönemi için tasarımı bir hayli beğenilen Nokia 8800 modelinin ise direk yenilenmediğini göreceğiz. Yani bu model Nokia 3310 modelinde olduğu gibi bir değişim sunmayacak.

Bunun yerine amiral gemisi modeli olarak bilinen Nokia 8 akıllı telefonlarının yenileneceği ortaya çıktı. Yeni modelin ise bazı önemli değişiklikler barındırdığını göreceğiz. Bu modelde LG’den alınan OLED ekranlar kullanılacak. Ana modelde yer alan LCD ekranlar yeni ekran teknolojileriyle değiştirilmiş olacak.

OLED ekran değişikliği ise tek değişikliğimiz olmayacak. Bunun yanında akıllı telefonların ön kısımda çift kamera kullanacağı açıklandı. Farklı depolama kapasiteleri, çift ön kamera ve OLED ekranların dışında Nokia 8 Sirocco modelinin çok farklı renklere sahip olacağından söz ediliyor. Yeni akıllı telefonların tüm bu özelliklerle beraber ise MWC 2018 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Modelin fiyatı değişecek mi ya da sadece özel bir seri amaçlı bir üretimden mi konuşacağız bilmek zor. Telefon hakkında detayların çok kısa bir süre sonra yapılacak olan fuarda ortaya çıkması, bu soruların cevap bulmasına olanak sağlayacak. Yeni akıllı telefon modelleri için başka bir sistemsel değişiklik olup olmayacağını da böyle göreceğiz. Bakalım yeni model bir efsanenin ismini nasıl taşıyacak?