Son dönemin en çok gündeme gelen akıllı telefonları Nokia modelli olarak karşımıza çıkıyor. Ardı ardına yeni modellerin tanıtılması bir yana yeni akıllı telefonlar için yapılan yazılım güncellemeleri yavaş yavaş tüm akıllı telefonlara dahil ediliyor. Tüm seriler için sürekli olarak güncelleme getirmeye başlayan HMD Global, haliyle yeni modellerin tekrar gündem olmasını da sağlamış gibi gözüküyor. Bu noktada öncelikle Oreo güncellemelerinin yayınlandığını gördük. Tüm modeller güncellemeyi aldı ve giriş seviyeleri içinde çalışmalar başladı. Yeni akıllı telefon güncellemelerinin ne zaman geleceğini merakla beklenirken, Oreo odaklı olmasa da yeni akıllı telefonlar içinde ardı ardına düzenleme güncellemelerinin yayınlanması bekleniyor. Bu noktada son güncelleme ise Nokia 8 Sirocco ve Nokia 2 modelleri için yayınlandı.

Nokia 8 Sirocco ve Nokia 2 Güncellemesiyle Neler Değişti?

Yeni güncellemenin ne gibi yenilikleri olacağı konusunda sürüm notlarının büyük oranda bilgi verdiğini ekleyelim. Sürüm notlarında gördüğümüz bilgilere göre yeni güncelleme her iki cihaz içinde güvenlik yamalarını kullanıma alıyor.

Mayıs ayı içerisinde yayınlanan yeni güvenlik güncellemelerinin bu sürümle beraber Nokia 8 Sirocco ve Nokia 2 modellerine getirildiğine görüyoruz. Yeni güncellemenin bunun dışında bir yeniliği ise yok. Şu an için sadece bu yeniliklerle beraber gelen bir güncelleme görüyoruz. Her iki güncellemenin boyutu kısmında ise 88 MB açıklaması yapılmış durumda.

Google’ın son güvenlik yazılımlarının telefonlara getirilmesi ise büyük bir avantaj olarak gösteriliyor. Her iki model içinde gelen yamaların diğer akıllı telefonlar için geleceğini de ekleyelim. Yani marka tüm güvenlik yamalarını kullanıma sokmuş olacak. Her iki model için güncellemenin dağıtımı ise tek bölge üzerinden başladı.

Güncellemeler öncelikle Hindistan için yayınlandı. Hindistan bölgesi için yayınlanan güncellemenin diğer bölgeler için ne zaman kullanıma gireceği konusunda ise bir açıklama yok. Bunun için uzunca bir süre beklemek gerekiyor. Diğer modeller içinse genel güncelleme desteğinin daha uzun süre devam edeceğini de ekleyelim.