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Nokia 8 V 5G UW Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia 8 V 5G UW tanıtıldı. Verizona özel olarak tanıtılan bu telefona dair tüm detayları derledik...

Ayşen Sıla

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Nokia 8 V 5G UW

HMD Global bugün ABD’de bir lansman etkinliği düzenledi. Önceden de belirtildiği gibi duyuru, Verizon’un mmWave 5G ağından yararlanmak için tasarlanmış bir akıllı telefon olan Nokia 8 V 5G UW içindi. Gelin bu yeni telefonun detaylarına bir bakalım.

Nokia 8 V 5G UW, sol üst köşede bir delik ve Gorilla Glass koruması olan devasa bir 6.81 inç FHD + ekrana sahip. Snapdragon 765G işlemci tarafından desteklenen telefonda 6GB veya 8GB RAM bulunuyor. Telefon, 64GB veya 128GB depolama alanıyla birlikte geliyor.

Nokia 8 V 5G UW

Telefonun arkasında dört kamera bulunuyor. 64 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan kamera kurulumu göz kamaştırıyor. Nokia, hem arka kameralar hem de 24 megapiksellik ön kamera için PureView görüntüleme sistemi ve ZEISS optikleri kullandığını söylüyor.

Nokia 8 V 5G UW

Nokia 8 V 5G UW’de ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, programlanabilir özel bir Google Assistant düğmesi, NFC, Bluetooth 5.0, bir ses girişi, OZO ses ve 18W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryayı da beraberinde getiriyor. Android 10 işletim sistemiyle desteklenen telefonun Android 11‘e hazır olduğu söyleniyor.

Telefon tek bir renk çeşidinde (Meteor Grey) geliyor ve fiyatı 699 dolar olarak belirtiliyor. Ancak 6GB RAM veya 8GB RAM versiyonunun fiyatının bu olup olmadığı bilinmiyor.

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KaynakXda Developers
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