Nokia 800 Tough Özellikleri ve Fiyatı

Nokia, IFA 2019 etkinliğine damga vuran markalardan biri oldu. Ardı ardına birçok akıllı telefon modellinin tanıtımını gerçekleştiren marka, yeni seri akıllı telefon modellerinde fiyat performans detaylarıyla öne çıktı. Bunun yanında markanın bir yandan da eski telefon modellerini güncellendiğini gördük. En ilgi çeken modellerin başında ise Nokia 800 Tough modeli yer aldı.

Şimdiye kadar tanıtılmış olan telefon modellerinden farklı olarak sağlamlığı ile öne çıkan bir model için tanıtım yapan marka, Nokia 800 Tough akıllı telefonlarıyla ilk defa üst düzey dayanıklılığa sahip olan bir akıllı telefon modeli sunmuş oldu.

Aslında telefonların tam olarak akıllı telefon sınıfına alınmadığını söylemek gerekiyor. Bu modeli daha çok cep telefonlarının dayanıklı versiyonu olarak değerlendirmek gerekiyor.

Nokia 800 Tough Tasarımı Nasıl?

Telefonun ekran kısmında mini bir panel var ve geri kalan kısımda geniş tuş takımı dikkat çekiyor. Tuş takımı o kadar geniş ki cep telefonun oldukça kolay bir kullanım sunması sağlanıyor. Güçlendirilmiş bir çerçeveye sahip olan modelin, kenarlarında ekstra koruma da sunulduğunu ekleyelim.

Telefonun vida kısımlarını da yine çerçeve içerisinde görmeniz mümkün. Bu ekstra çerçeve alanı sayesinde hem düşmelere karşı hem de telefonun suya karşı ekstra bir koruma sunması sağlanıyor. Telefon 1.2 metreye kadar düşmelere dayanıklı. Bunun yanında IP68 sertifikası var ve telefonun aldığı bu sertifika da yine toza, suya karşı ekstra bir koruma sunulmasını sağlamakta.

Özellikleri Nasıl?

Nokia 800 Tough cep telefonlarının ekran kısmında QVGA çözünürlük sunan 2.4 GHz bir ekran görüyoruz. Kaymaz çerçeve ekranda da kendisini gösteriyor. -20 derece ile +55 dereceye kadar sorunsuz bir şekilde kullanım yapılabiliyor.

KaiOS işletim sistemi sayesinde WhatsApp gibi uygulamaları da destekleyen telefon, Snapdragon 205 işlemcileri ve 512 MB RAM ile çalışıyor. 4 GB depolama alanı ve 2 MP arka kamerasıyla beraber telefonun 45 güne kadar bekleme süresine çıkabildiğini de ekleyelim.

Nokia 800 Tough modeli için açıklanan fiyatın da 110 Euro olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Satışlar Ekim ayı içerisinde başlayacak.