Nokia 8110 4G İncelemesi

Yeni Nokia 3310 (2017) nostaljiyi yaşatacak tek telefon olmayacaktı. Şimdi, HMD’nin (Nokia markalı akıllı telefonları üreten firma) “Nokia Orijinalleri” serisinin ikinci telefonu ile karşınızdayız: Nokia 8110 4G incelemesi sizlerle.

MWC 2018’de birçok markadan bir dizi Android akıllı telefonun yanı sıra piyasaya sunulan Nokia 8110 4G‘ye sarı renk seçeneğiyle (aynı zamanda siyah renkte de mevcut) merhaba deyin.

1999 gişe rekorunu kıran The Matrix‘de şöhreti çeken klasik sürgüden isim ve ilham alan tasarımı ile Nokia 8110′u hatırlarsınız. İşte bu telefon da onun bir üst modeli olarak karşınızda.

Orijinal 8110’un 1996’da piyasaya sürülmesinde olduğu gibi tuş takımı kapağını elle çekmeniz gerekecek. Evet yanlış duymadınız tam bir nostalji telefonu yapıldı.

HMD, yeni 3310’un 2017’de Avrupa’da en çok satan özellikli telefonu olduğunu ve Nokia Orijinalleri serisinin gayretinin, nostalji temalı oynayan basit bir pazarlama tekniğinden fazlasını verdiğini belirtti.

Bu yüzden ikinci nostaljik patlama ile Avrupa kullanıcıları ikinci kez vurulabilir mi? Emin değiliz.

İncelememize başlamadan önce telefonun tanıtım videosunu bir izleyelim:

Nokia 8110 4G Tasarımı ve Ekran Özellikleri

Orijinal 8110 her ne kadar Matrix telefonu olarak bilinse de muz telefon takma adı da yurtdışında oldukça yaygındır. Yeni Nokia 8110 4G, muz şeklindeki dedesi gibi tasarımında bir kavise sahip ve çağrı alırken mikrofonun ve kulaklığın yüzünüze tam oturmasını sağlar. Plastik gövdesi gayet sağlam. Bu nedenle birkaç düşüşe kadar telefon ayakta kalabilecektir. Ancak kalbimizi çalan kısım kayar kapağı bu düşüşlere pek dayanamaz gibi duruyor.

Tabii biraz garip gelebilir bu size ama kapağı yukarı ve aşağı kaydırdığınızda derinden tatmin edici bir his var. Sürgü yerine oturduğunda yaptığı tıklama ve onu yukarı ve aşağı doğru hareket ettirirken hissedilen yumuşak sürgü hareketi neredeyse hipnotize edici diyebiliriz. Kapak kaydırıldığında ekran uyandırılır ve kapalı konuma döndüğünüzde ise ekran kapatılır. Bu gerçekten hoş bir dokunuş olmuş.

2,4 inç QVGA (160 x 120) ekran dokunmatik değil. Tüm gezinme tuşları kapağın altında gizlidir.

Ekran metin okumak, temel resim ve oyunları izlemek için gayet iyi, ancak bu telefonda filmlerin tadına varamazsınız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Nokia 8110 4G siyah renkte ve son derece canlı bir muz sarısı renk ile geliyor. Ayrıca bir kulaklık setiyle müzik dinlemenize izin veren 4GB’lık bir depolama alanına da sahip. Bir kulaklık girişi ve FM radyo uygulaması bulunuyor.

Nokia 8110 4G Kamera ve Pil Özellikleri

Nokia 8110 4G‘de bir tane kamera bulunuyor. 2MP’lik bir kameraya sahip telefonun arkasını eski olan modelin sahip olmadığı bir özellik olan tek bir LED flaşı süslüyor. Ön tarafa bakan bir kamera seçeneği yok.

Gerçekten çok nadir fotoğraf çekimleri için iyi. Temel özellik kümesi sayesinde bunları sosyal paylaşım ve gönderme biçiminde aldıktan sonra resimlerinizle neler yapabileceğiniz konusunda oldukça sınırlısınız.

25 Gün Bitmeyen Şarj

Nokia 8110 4G‘nin parladığı kısım ise pil ömrü ve HMD, cihazın içindeki 1500mAh güç paketinin bekleme durumunda 25 güne kadar çalışacağını iddia ediyor. Ayrıca tek bir şarjla 8.5 saatlik bir sesli arama yapabileceğinizi söylüyorlar.

Uzun pil ömrü sayesinde 8110 4G kendisini bir acil telefon olarak tasdikleyebilir. Çünkü sürekli şarj etme konusunda endişelenmeniz gerekmez. Bu arada şarj bir microUSB bağlantı noktası üzerinden yapılır.

Nokia 8110 4G Performans ve Arayüz Özellikleri

Nokia 8110 4G‘nin çok iyi donatılmış olmaması hiç de şaşırtıcı değil. Bunun yerine bir Qualcomm 205 yonga seti ve sadece 512MB RAM elde ediyorsunuz.

Temel özellikli olan telefon, işletim sistemini çalıştırmak için gereken donanımları almış. Meşhur Snake oyununun yeniden başlatılan 3310 sürümünün güncellenmiş hali burada da iyi durumda.

İlginç kısım ise 4G bağlantı ekinin böyle basit bir ahize için neler yapabileceği?

HMD, önümüzdeki aylarda 8110 4G‘nin zengin bir uygulama ekosistemine sahip olmasını beklediğini açıkladı. Ancak şu an için onaylanan uygulamalar Facebook, Twitter, Google Haritalar ve Google Asistanı‘dır.

Veri ağının kalitesi ve hızı geliştirildiğinde yeni 3310‘un hayal edebileceği özellikler sunan uygulamalar daha fazla şey yapabilir. Bunların ne olacağı henüz net değil. Ancak düşük maliyetli ikinci bir telefon düşünüyorsanız bunları göz önünde bulundurmanız gerekir.

Telefonunuzu, tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı ona bağlayabilmeniz için Nokia 8110 4G‘yi bir WiFi hot-spot‘a dönüştürerek diğer cihazlarınız için geliştirilmiş veri bağlantısını da kullanabilirsiniz.

Nokia 8110 ve Nokia 8110 4G Karşılaştırması

Yeni 8110 4G modeli 1996’daki orijinaliyle nasıl kıyaslanıyor? İki telefonu da yan yana koyduk. Böylece kendi gözlerinizle nasıl farklılaştığını görebilirsiniz. Yeni 8110 4G; daha ince, daha hafif ve kaygan bir tasarıma sahip olsa da muz gibi tasarımı ve sürgülü tuş takımı kapağı yeni versiyonda hala duruyor.

Harici antenin olduğu yerin bir micro USB portu ve kulaklık girişine dönüştüğünü fark edeceksiniz. Arkaya ise 2MP kamera, LED flaş ve hoparlör eklendi.

Nokia 8110 4G Alınır mı?

Sonuçta bu da bir telefon ve bu sorunun cevabını her inceleme yazımızda verdiğimiz gibi yine vermek zorundayız. İşin tüm esprisi bir yana Nokia 8110 4G biraz eğlenceli bir telefon olarak karşımıza geldi. Eğlenceli bir klasik model olarak düşünülürse alınabilir. Nostalji sevenlere yönelik yapıldığını söylemiştik.

Ancak biz biraz pahalı olduğunu düşünüyoruz…

Fiyatı merak edenler için Avrupa fiyatı 109 $ olarak belirlenmiş.

Nokia’nın yeniden başlatılmış 3310 (2017)‘u daha ucuz ve eğer HMD 4G versiyonunu global olarak satışa sunarsa, 8110 4G ile kullanıcı dostu bir tasarımda aynı satış potansiyeline sahip olabilir. Bu yüzden fiyatını tekrar gözden geçirmeleri gerekir.