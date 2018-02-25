MWC 2018’in ayak seslerinin gelmeye başlamasının hemen ardından, markalar bir bir bombalarını patlamaya başladı. Huawei ve Asus derken şimdi ise Nokia tarafından ardı ardına haberler gelmeye başladı. Marka bir yandan yeni akıllı telefon serilerini tanıtırken, bir yandan da yenilenmiş akıllı telefon sürprizleri yapılmaya başlandı. Bir dönemin efsanesi olan Nokia 3310 modelinin yenilenmiş versiyonunda olduğu gibi şimdi ise Nokia 8110 telefonları güncellendi.

Yeni serinin tanıtımının yapılmasının hemen ardından Nokia 8110 özellikleri konusunda da merakla beklenen detaylar ortaya çıkmış oldu. Yenilenmiş ve güncellenmiş olan serinin özelliklerinden söz edelim.

Nokia 8110 Nasıl Bir Güncelleme Aldı?

Eski telefonların tasarımlarının geliştirilmiş hali olan Nokia 8110, tamamen yenilenmiş durumda. Yeni telefonların hem sistemsel olarak hem de tasarım açısından düzenlendiğini görüyoruz.

Yine fiziksel bir klavye ile gelen telefonlar, beraberinde mini bir ekranla beraber geliyor. Kapaklı tasarımını koruyan telefonların, renklerinin de yenilendiğini ekleyelim. Ancak telefonda doğrudan Android işletim sistemi kullanılmadı. Bunun yerine Android asistan desteğinin ise sunulmuş olduğunu ekleyelim.

Sistem özellikleri kısmında Qualcomm işlemcileri ile sunulduğu görülen telefonların, 205 Mobile Platform işlemcileri 1.1 GHz hız değeri sunuyor. Telefonların RAM kısmında da oldukça düşük bir seviye sunduğunu görüyoruz.

Yeni seri seri 512 MB RAM bellek sunuyor. Beraberinde 4 GB dahili depolama alanı da sunuluyor. Kamera kısmında 2 MP standart kamera kullanan Nokia 8110 telefonları, 2.4 inç QVGA ekranlarla beraber geliyor. Telefonların Bluetooth 4.1 desteği ve 3,5 mm jak girişi de bulunmakta. Ayrıca FM radyo gibi bir de artısı var. Yeni modelin batarya kapasitesi ise 1500 mAh olarak açıklanmış durumda.

Tüm bu özellikleriyle beraber gelecek olan yenilenmiş seri Nokia 8110 telefonlarının, satış fiyatı ise 79 Euro olarak açıklandı. Ülkemizde yine bu fiyatın haddinden yüksek bir aralık olacağını düşünüyoruz. 400-500 TL bandında bir telefon sunulmuş olacak. Çok tercih edilecek bir fiyat ve çok tercih edilecek bir telefon modeli sunulmadığını ekleyelim. Satış tarihi konusunda ise bir bilgi bulunmadığını da eklemiş olalım.