Nokia, eski telefon modellerini yenileyerek yeniden piyasaya sürüyor. Bunu ilk olarak Nokia 3310 modelinde görmüştük. Bir akıllı telefon olarak gelmese de yeni nesil tuşlu bir telefon olarak Nokia 3310 modeli yeniden piyasaya sürülmüştü. Efsane haline gelmiş olan serileri bu şekilde satışa sunan markanın, geçtiğimiz aylarda Nokia 8810 4G telefonlarının yenilenmiş versiyonunu da satışa çıkardığını duyurmuştuk.

Bir döneme damgasını vuran telefonun yenilenmiş versiyonu olarak duyurulan Nokia 8810 4G modeli için beklenen haber de geldi. Yeni telefonlar ülkemizde de satışa çıktı. Böylelikle fiyat bilgisini de elde etmiş olduk.

Nokia 8810 4G Fiyatı Ne Kadar?

Bir dönem Matrix telefonu olarak adlandırılan ve bu kod adıyla ünlenen Nokia 8810 4G telefonlarının, 109 Euro gibi bir satış fiyatı olacağı açıklanmıştı. Tanıtımın hemen sonrasında açıklanan bu fiyatın, ülkemizde 789 TL olarak karşılık bulduğunu gördük. Telefonların 789 TL üzerinden satışa çıktığı belirtiliyor. N11 üzerinden satışa çıkan yeni telefon, yine 2 yıl Nokia garantisi sunuyor. 789 TL gibi bir ücret için servis desteğinin olması da oldukça önemli.

Türkiye fiyatları açıklanan Nokia 8810 4G modelinin teknik özelliklerinden de söz edelim. Bahsettiğimiz gibi yeni telefon, tam olarak bir akıllı telefon değil. Bir dönemin efsanesi olan Matrix cep telefonlarının yenilenmiş versiyonu.

Telefonların içerisinde Qualcomm 205 işlemcileri yer alıyor. Giriş seviyesinin daha da düşük seviyede bir işlemci olan Qualcomm 205 serisi işlemci, 512 MB RAM bellek miktarıyla destekleniyor. Telefonların depolama alanı ise 4 GB olarak açıklandı. Hem işlemci modeli hem RAM bellek modeli hem de depolama alanı eski telefonların yapısını yansıtmakta.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise Nokia 8810 4G modelinin 2.4 inç eğimli bir ekran kullanması dikkat çekiyor. KaiOS işletim sistemi ve 2 MP arka kamerası ise son detaylarımız arasında. Açıkçası bir ikinci telefon olmanın ötesine geçmeyecek olan modelin, bu fiyata ne kadar satış elde edeceği merak konusu. Telefonların satış rakamının çok yüksek olması beklenmiyor.