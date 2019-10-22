Nokia 9.1 PureView Çıkış Tarihinde Değişiklik Oldu!

Birkaç ay önce ortaya çıkan bir rapor, HMD Global‘in Nokia 9 PureView akıllı telefonun yükseltilmiş sürümü üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Raporda Finlandiyalı teknoloji devinin Nokia 9.1 PureView akıllı telefonunu bu yılın sonunda tanıtacağını ileri sürüldü.

Ancak sektörün uzmanı olan Nokia Anew, Nokia 9.1 PureView’ın 2020 yılının ikinci çeyreğine kadar resmi olarak tanıtılmayacağını iddia etti. HMD Global, her yılın ilk çeyreğinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) teknoloji fuarında yeni telefonlar tanıtıyor. Ancak yeni bilgilere dayanarak, Nokia 9.1 PureView’ün MWC 2020 etkinliğinde tanılmayacağı söylenebilir.

Akıllı telefonun çıkış tarihinin ertelenmesindeki temel sebep hala bilinmiyor. Bu yılın başlarında tanıtılan Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 yonga setine sahipti. SD845 iyi bir yonga seti olsa da, trendi takip edemedi. En yeni amiral gemileri Snapdragon 855 yonga seti ile gelmişti.

HDM Global’in izlediği yolu göz önüne alırsak, Nokia 9.1 PureView, gelecek yılki amiral gemisi telefonların çoğu Snapdragon 865 ile donatılmasına karşın Snapdragon 855 yonga setiyle gelebilir. Temmuz ayında ortaya çıkan detaylar HMD Global’in, Nokia 9.1 PureView için Light kamera teknolojisi ile çalışmaya devam edeceğini iddia etti.

Akıllı telefonun daha iyi düşük ışık performansı ve daha iyi videografi özellikleri sunması bekleniyor. Ayrıca tasarım açısından delikli bir ekranı olabilir. Android 10’un Android One sürümünde çalışması bekleniyor. Ek olarak Nokia 9.1 PureView’ün 5G bağlantı desteğine sahip olacağı iddia ediliyor.