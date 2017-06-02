Nokia 9 AnTuTu’da Snapdragon 835 ve 4GB RAM tespit edildi

8GB RAM? Veya 4GB? Nokia 9’un ne kadar RAM’i var? AnTuTu profili 4GB’a işaret ediyor ve telefonun yaklaşık 700 $ / 750 € ‘lık amiral gemisi olabileceğinin bazı ipuçlarını veriyor.

Snapdragon 835 yonga seti bu noktada bir kesinlik, ancak gösterge başka söylenti özelliklerini doğruluyor. Bunlardan biri bir QHD ekranı. İddiaya göre, Nokia 6 ekranından daha küçük fakat net (keskin) olan 5.3″ çapraz görüntüye sahip olacak.

Kamera ayarı çift 13MP ana kamera ve 13MP selfie kamerası olarak gösteriliyor. Video çözünürlük bilgisi eksik, ancak Nokia 9’un 4K 2160p video kaydı yapacağına inanıyoruz. (aksi düşünülemezdi). Nokia 9, temmuz ve eylül arasında bir tarihte satışa çıkacak. Nokia’nın daha fazla RAM ile yerelleştirilmiş bir sürümünü, (Samsung’un versiyonunda olduğu gibi) çıkardığını beklemek ve görmek zorundayız.