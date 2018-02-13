Akıllı telefonların aranan markalarından biri olmayı başaramamış bir marka olarak anılmış olsa da HMD Global sonrasında yeniden canlanmayı başaran Nokia, bir bir iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Nokia 6 modeliyle yeniden serüvenine başlayan Nokia, sonrasında ardı ardına amiral gemisi modeline kadar yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Hemen hemen her segment için akıllı telefon sunan markanın şimdi ise Nokia 9 üzerinde çalıştığını biliyoruz. Fakat görünen o ki Nokia 9 için çalışmalar çoktan tamamlanmış. Öyle ki telefonlar çalışır halde kameralara yansımış durumda.

Nokia 9 İsteneni Verebilecek Mi?

Yeni akıllı telefon serisi Nokia 9 modelinin çıkış yapıp yapmayacağı henüz kesin değil ancak şimdiye kadar gelen tüm iddialarda yeni akıllı telefonların tanıtılacağı üzerinde durulmuştu.

Hatta bu modelin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olacağı ve kamera kısmında en iyi akıllı telefonlar içerisinde yer alacağı açıklamalarını da gördük. Tüm bu açıklamalar zaman zaman gelen görseller ve sızıntı bilgileri ile desteklendi. Ama şimdiye kadar yeni model için resmi bir açıklama gelmedi.

Bugün ortaya çıkan görseller ise şimdiye kadar gelmiş en net Nokia 9 görselleri oldu. Bir mühendisin elinde olduğu belirtilen ve Nokia 9 modeli olduğu iddia edilen akıllı telefonların görselleri paylaşıldı.

Görseller çok net değil ancak yeni model için önemli detayları ortaya çıkarıyor. Görsellere baktığımız zaman ortalanmış çift arka kameranın kullanıldığını net bir şekilde görüyoruz. Diğer bir görselde ise kamera menüsü hakkında biraz bilgi alma şansı elde ediyoruz. Fakat dediğimiz gibi bir türlü istenen netlikte detaylar görüntülenmiş değil.

Bununla beraber Nokia 9 modeli için beklenen özelliklerinde bir kez daha hatırlatıldığını görüyoruz. Buna göre telefonların Snapdragon 835 işlemci modeliyle beraber geleceği, 5.5 inç ekran boyutunda olacağı ancak çok daha geniş bir kullanım alanı için ince çerçevelerin sunulacağı, OLED ekrana geçileceği ve 6 GB gibi oldukça yüksek RAM bellek miktarının kullanılacağı belirtiliyor.

Sadece bu bilgiler bile amiral gemisini gösterirken, ayrıca akıllı telefonların özel bir kamera sistemine sahip olacağı konuşuluyor. Tanıtım içinse neredeyse kesin konuşmalar yapıldı ve MWC 2018 etkinliği gösterildi.