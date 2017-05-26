Nokia 9, Geekbench’te 8GB RAM ile görüldü

Nokia hattı ve geleceği konusunda HMD oldukça düşük profili koruyor. Öyle olsa bile, Nokia 9’un (önceden Nokia 8) en az bir amiral gemisinin bulunması, iddia edilen 750 Euro fiyatla bir Snapdragon 835 canavarıyla karşı karşıya kaldıklarından oldukça memnunuz.

Oldukça yüksek bir fiyat. Yine de, yakın tarihli bir GeekBench sızıntısı, gerçek bir güç merkezi olarak neyin şekillendirildiğine bir göz attı. Ve şimdi yeni bir liste, 8GB RAM ile “Bilinmeyen Kalp” Nokia modelinin boyalarını ve daha da etkileyici bir resmini sunuyor.

Bir Android akıllı telefonda o kadar çok RAM’in kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için, tüm teknik görüşmelerin tartışmalarına girmeyeceğiz, ancak Benchmark tarafından bildirilen “ARM implementer 81 mimari 8 varyant 10 bölüm 2048 revizyon 1” ‘in Kesinlikle Snapdragon 835 yongası. Bu nedenle, Nokia 9 veya TA-1004’e baktığımızdan oldukça eminiz.

Bir sızıntıya göre şu anda Nokia 9‘un 5.3 inç QHD ekranı, 64GB depolama alanı, çift 13MP ana kamera ayarı ve görünüşe göre 4GB veya 8GB RAM olacağı inancındayız.