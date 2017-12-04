HMD Global‘in yakında duyulacak olan amiral gemisi Nokia 9 hakkında son birkaç haftadır birkaç sızıntısı oldu. Bazı basın görselleri, İnternet’e düştü ve modelin tasarımı konusunda bize bilgi verdi.

HMD Global’in 19 Ocak’ta Çin’de iki yeni modelini piyasaya sürdüğü bir etkinliğe ev sahipliği yapması bekleniyor: Nokia 9 ve Nokia 8 (2018). Her zaman Çin’de olduğu gibi, her iki cihaz da Çin pazarı için özelleştirilecek ve Google hizmetleri yerel alternatiflerle değiştirilecek.

Spesifikasyonlara gelince, her iki cihazda da 18:9 en/boy oranında bir ekran bulunuyor. Nokia 9 5.5 inç QHD ekran ile gelecek. İki cihazda da Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, arkadaki çift kamera, USB Tip C konnektör, IP67 sertifikası olması bekleniyor. Öyle görünüyor ki, her iki cihazda da 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunmuyor.

Nokia 9’un ayrıca iki varyanta sahip olacak. 64GB ve 128GB dahili depolama kapasitesine sahip iki varyanta. Fiyatlandırma açısından, 128GB modelinin 635$ fiyat etiketi ile çıkması beklenirken, 64GB Nokia 9 modelinin fiyatı 560$, Nokia 8 (2018) fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Cihazların küresel piyasaya çıkmasıyla ilgili hiç bir haber yok, ancak muhtemelen HMD Global’in Nokia 9’u diğer önemli pazarlara da tanıtacak olması muhtemel.