MWC 2018 etkinliğinde tanıtılması beklenen ancak amiral gemisi serilerine dahil olarak tanıtılmayan Nokia 9 akıllı telefonları hakkında hala yeni iddialar gündeme gelmeye devam diyor. Etkinlik kapsamında tanıtılan diğer Nokia modelleri ve yeni duyurulan güncellemelerle beraber tekrar kendini gösteren HDM Global’in Nokia 9 modelini ise IFA 2018 etkinliğine sakladığı düşünülüyor.

Yeni gelen detaylarda bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilerde yeni modelin IFA 2018 etkinliğinde tanıtılacağı ve geri dönüş sonrasında marka içinde birçok ilki sunacağı konusunda detaylar var. Hemen yeni gelen detaylarla beraber Nokia 9 modelinin özelliklerine bakalım.

Nokia 9 Nasıl Bir Model Olacak?

Beklenen teknik özelliklere geçmeden önce son paylaşılan tasarım detaylarından söz edelim. Bu zamana kadar paylaşılan hemen hemen her görselde ve hemen hemen her taslak çiziminde yeni akıllı telefonların çerçevesiz bir yüzey kullanacağı konusunda bilgiler verilmişti. Ancak gerçeğin böyle olmadığı belirtiliyor.

Son gelen iddialarda tam ekran tasarımına yer verileceği doğrulanırken, bu ekranların son dönemin modası haline gelen çentik alanına da sahip olacağından söz ediliyor. iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi yine çentik alanı kullanacağı ve bu şekilde kamera ve benzeri sensörleri bu alanda tutacağı belirtilen telefonların 18:9 ekran oranı sunması olası gibi gözüküyor. Bunun dışında telefonların ekran boyutunun ise 5.7 inç olduğundan söz ediliyor.

Tasarım dışında teknik özellikler konusunda da yeni iddialar var. Yeni iddialara göre bu modelde Snapdragon 845 işlemcilerinin olduğunu göreceğiz. Yeni işlemciler yüksek performanslarını 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber destekleyecek.

Ayrıca Nokia 9 akıllı telefonların ekrana gömülü olarak geleceği iddia edilen parmak izi sensörlerinin konuşulduğunu da belirtelim. 22 MP değeri çift arka kamera kullanması beklenen modelin tanıtımı sonrasında bu detayları elde etmek mümkün olacak. Şimdilik verilen bilgiler ve detaylar bu şekilde.