Nokia 9 özellikleri belli oluyor

Nokia 9 ya da şu ana kadar bildiğimiz gibi – Nokia 8, tasarımını meraklı gözlerden uzak tutmak için yapılmış bir muhafazada olmasına rağmen, frandroid.com‘da milletin ellerine geçti. Gizleyemeyeceği şeyler operasyon için gerekli olan konektörlerdir ve bu, Type-C bağlantı noktalarında (yeni Nokia’ların hepsi gibi, olağandışı bir şey değildir) ve 3.5mm kulaklık jakı üzerinde onaylama anlamına gelir.

Ekran, 5.3 inçlik bir QHD (CPU-Z 5.27 inç rapor ediyor) ve incelemeciler maksimum parlaklığı 530 nit olarak ölçtü. Bir olways on özelliği de uygulanmıştır.

Diğer önemli özellikler arasında Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunuyor. Bunun üzerine Android 7.1.1, Nokia-blue’da boyanmış Pixel benzeri bir fırlatıcıyla çalışır. Telefon bir çift kulaklık ve bir Hızlı Şarj 3 hızlı şarj cihazı ile birlikte verilmektedir.

Telefonun arka yüzünde 2 x 13MP‘lik bir kurulum olduğu bildirildi. Lazer otofokus penceresi gibi görünen, çift LED flaş lenslerin altında. Birkaç erken kilitlenmeyi çok zor görüyor ancak unutmayın ki, bir prototip cihazla birlikte alındığını ve aynı zamanda küçültüldüğünü unutmayın. Her neyse, işte buradalar.

Akıllı telefon için 700 $ / 750 € ağırlığında bir fiyat etiketi söylendi, bu nedenle Nokia, lansman tarihinden önce kamerada ne gibi sıkıntılar çıkarsa bulunsalar iyi sonuç verir.