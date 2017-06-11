Nokia 9 Özellikleri kesinleşti

Bu noktada, Nokia 9 sürümü yakın gelecekte görünüyor. HMD Global’in önümüzdeki amiral gemisi, Snapdragon 835 yongasetini 4GB ve 8GB RAM kurulumlarını öne çıkaran GeekBench’in yanı sıra, bir prototip kasaya sarılmış doğal halde görüldü. Şimdi, listeye bazı FCC özellik bilgilerini de ekleyebiliriz.

Dokümanların kendileri, akıllı telefonla ilgili pek çok yararlı teknik bilgi açıklamıyor. NFC ve Bluetooth 4.2 desteği gibi bazı küçük ayrıntılar. Bununla birlikte, bunlar başka nedenlerden ötürü önemlidir. Birincisi, bunlar “TA-1004” ün GSM ve CDMA’yı desteklediği konusunda ayrıntılı bilgi veren resmi belgelerdir.

FCC’nin bir ABD sertifika yetkilisi olması ile birlikte Finlandiya şirketinin çabaları bir Amerika Birleşik Devletleri lansmanı üzerinde yoğunlaştırma niyetini gösterdiği gibi Nokia 6, 5 ve 3‘ün hiçbir zaman ön plana çıkmadığı bir şey var. Açıkçası, bu çok mantıklı, çünkü potansiyel olarak yaklaşık 700 $ ‘lık amiral gemisi modelini bırakıp sürecin en büyük amiral gemisi pazarını görmezden gelmek felaket için bir reçete olacaktı.

Nokia 9‘un teknik yönlerine gelince, ne olacağını iyi biliyoruz (ya da en azından öyle düşünüyoruz). Daha önce bahsedilen 4GB veya 8GB RAM ve Snapdragon 835 yongasının yanı sıra TA-1004, 5.3 inç QHD ekran, 64GB depolama alanı ve çift 13MP ana kamera özelliklerine sahip olacak. Ayrıca Android 7.1 Nougat kullanmasına da kesin gözüyle bakılıyor.