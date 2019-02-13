Nokia 9 PureView 64 Megapiksellik Çözünürlüğe Sahip Olacak!

24 Şubat’ta resmi olarak tanıtılması beklenen Nokia 9 PureView, daha önce hiç görülmemiş özelliklere sahip. Bunlardan bazıları ekran içi parmak izi tarayıcı ve kablosuz şarj gibi diğer Nokia telefonlarında bulunmayan özellikler.

Bununla birlikte, akıllı telefonun asıl öne çıkan özelliği beşli kamera kurulumu olacak. Nokia 9 PureView’ün arkasında yer alan haznede otomatik odaklama modülü, bir LED flaş ve beş farklı kamera sensörü bulunuyor.

Son zamanlarda yapılan sızıntılar Nokia 9 PureView’in RGB, monokrom, telefoto, geniş açılı ve derinlik algılama özelliğine sahip lensler gibi farklı kamera sensörlerine sahip olacağını iddia edilmişti.

Ancak sızıntıların hiçbiri kamera sensörlerinin konfigürasyonlarını göstermedi. Nokia Power User tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Nokia 9 PureView’ın 64 megapiksel çözünürlükte görüntüler çekebileceğini gösteriyor.

Raporda, Nokia 9 PureView’in beşli kamera kurulumunun bir çift 12 megapiksellik sensör, bir çift 16 megapiksellik lens ve 8 megapiksellik bir sensörle donatılacağı ifade ediliyor.

Yeni sızıntı aynı zamanda akıllı telefonun, ışıksız yakınlaştırma, 3B derinlik haritalama ve daha fazlası gibi özellikler sunmak için hesaplamalı fotoğrafçılık yapması bekleniliyor.

Bu konuda uzmanlaşmış Light adlı bir şirket tarafından geliştirilen ışıklı kamera teknolojisiyle de donatılacağını iddia ediliyor. Diğer söylentiler, akıllı telefonun aynı anda beş sensörün hepsinden görüntü çekebileceğini gösteriyor.