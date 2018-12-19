HMD Global için birçok atılım gündeme gelmeye devam ediyor. Nokia’nın yeniden var olmaya başlamasından sonra gündeme gelen HMD Global, şu sıralar Nokia 9 akıllı telefonlarıyla gündemde. Yaklaşık 2 senedir iddialarla gündeme gelen yeni akıllı telefonların, ardı ardına ertelenmesi ise Nokia 9 PureView akıllı telefonlarını daha da önemli hale getirmiş durumda.

Her ne kadar ertelenmiş olsa da şu sıralar Nokia 9 PureView akıllı telefonları için sızıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni seri akıllı telefonların tasarımlarını gösteren kılıf görselleri yayınlandı.

Nokia 9 PureView Arka Kapak Tasarımı Sızdı

Paylaşılan yeni kılıf görselleriyle beraber Nokia 9 PureView akıllı telefonlarının tasarımı ortaya çıkmış oldu. Paylaşılan kılıf görsellerine göre yeni seri akıllı telefonlar 5 arka kamera ile gelecek. Beklendiği gibi 5 arka kameranın kullanılacağı akıllı telefonun, toplamda 7 adet deliğe sahip olacağını da görebiliyoruz. Kılıf üzerinde yer alan bu deliklerden 5 adedi kameraların.

Geri kalan 2 deliğin ise LED ışıklarına ait olduğunu göreceğiz. Toplamda 7 adet göz bulunacağını bir kez daha gördüğümüz akıllı Nokia 9 PureView modelinin ne zaman tanıtılacak ise hala net değil. Telefonların tanıtım tarihi için bir süre daha beklemek gerekecek.

2019 yılında tanıtımın yapılacağı ve 25 Şubat gibi bir tarihte yeni modeli göreceğimiz konusunda iddialar var. Buna karşın kesin olarak Nokia 9 PureView modeli için paylaşılmış bir tarih olmadığını tekrar hatırlatalım.

6 GB RAM bellek ve Snapdragon 855 işlemcileri gibi üst segment sistemlerle beraber geleceği konuşulan akıllı telefonun, tanıtım tarihi netlik kazandıktan sonra sitemizden tarih konusunda daha detaylı bilgiler paylaşacağız. Şimdilik yeni model için söyleyeceğimiz ayrıntılar bu kadar ile sınırlı.