HMD Global, PureView markasını Microsoft’tan satın aldığından beri, yakında süper kameralı bir Nokia akıllı telefonun ortaya çıkacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Tabi ki ilk söylentilere netlik getiren cihaz Nokia 9 PureView olarak adlandırıldı. Son zamanlarda da genel özellikleri hakkında sızıntı haberlerden oldukça fazla bilgi edinildi.

Uzun süredir devam eden sızıntı fotoğraflar ve prototiplerin ardından, Nokia 9 modine ait, 5 kameranın varlığını netleştiren, canlı fotoğrafları yayınlandı. Elden çekim görüntüleri, cihazın yakında piyasaya sürüleceğinin bir işaretidir.

Bu gün Çin sosyal paylaşım sitesi olan Weibo üzerinden yayınlanan fotoğraflar telefonun gerçek görünümü hakkında oldukça çok bilgiyi gün yüzüne çıkardı. Yalnızca önden çekimleri yayınlanan telefonun ön yüzünü kaplayan bir ekran koruma camı da var.

Fotoğraflara bakılırsa, Nokia 9 sadece beşli kamera kurulumuna ev sahipliği yapmıyor, aynı zamanda devasa bir ön kamerayla da dikkatleri üzerine çekecek. Ayrıca, hoparlörün sol tarafında da bir çeşit IR sensörü olacağı da görülüyor. HMD, çentiklerin 2018 trendi olduğunu ifade etmişti. Bundan dolayı telefonda çentik yer almayacak.

Nokia 9 PureView - Elden Çekim Görüntüleri 1 - 3

HMD klasik bir ön tasarıma yöneldi. Üstte ve altta kalın çerçeveler olsa da bu bir sorun değil. İnce çerçeveli telefonların genel sorunu sık sık sağa sola yanlışlıkla dokunmalar oluyor. Bu da bir süre sonra rahatsız edici bir hal alıyor. Genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa, ön tasarımı HMD’nin en güzel telefonlarından biri olan Nokia 8 ve 8 Sirocco‘ya çok benziyor.

Resimlerin yanı sıra, bazı raporlara göre, HMD Global’in yeni amiral gemisi 5.9 inç ekrana, 19: 9 oranına, FullHD+ çözünürlüğe, Snapdragon 845 yongasına, 8GB RAM’e, 128GB depolama kapasitesine ve 4150mAh bataryaya sahip olacak.