Nokia bu yıl aynı anda tanıtılacak ürünlerin sayısını artırıyor. Söylentiler ve yayınlanan rapolara göre Nokia 9 PureView, 24 Şubat’ta Nokia 6.2 (2019), Nokia 8.1 Plus ve Nokia 1 Plus gibi akıllı telefonlar ile tanıtılması beklenen telefonlardan biri.

Bu yılın Galaxy S10‘lar ve Xiaomi Mi 9 gibi birçok amiral gemisi telefonu güçlü 7nm Snapdragon 855 yonga seti ile geliyor. Ancak HMD Global’in Nokia 9 PureView hala geçen yılki Snapdragon 845 mobil platformuna sahip. Bunlar sadece iddia iken bugün netlik kazandı.

Bugün akıllı telefonun gerçekten de Snapdragon 845 yonga seti ile geleceği, Geekbench kıyaslama platformunda göründü. Nokia 9 PureView, Geekbench’te “Nokia 9” olarak göründü.

Kıyaslama platformunun tek çekirdekli testinde, akıllı telefon 2269 puan aldı. Çok çekirdekli testte 8793 puan aldı. Snapdragon 845 yonga seti ise 6GB RAM ile eşleştirilmiştir. Android 9 Pie işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Telefonun 6GB RAM sürümü 128GB depolama alanı ile donatılmış olarak gelebilir. Telefonun temel modelinde, 64GB veya 128GB depolama eşliğinde 4GB RAM olması bekleniyor. 10nm Snapdragon 845 çipseti yeni 7nm Snapdragon 855 kadar verimli değil.

Ancak telefonun satış noktası beşli kamera kurulumu olacak. Söylentilere göre Nokia 9 PureView bir çift 12 megapiksel sensöre, bir çift 16 megapiksel sensöre ve 8 megapiksel sensöre sahip olduğu için 64 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor.