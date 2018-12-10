HMD Global, ardı ardına yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Markanın yeni seri akıllı telefonları için sunduğu özellikler beğeni topluyor. Fakat tam olarak amiral gemisi modeli sayabileceğimiz bir akıllı telefon göremedik. Rakiplerin ataklarına karşı bu alanda en iddialı cevabın ise Nokia 9 PureView modeli olmasını bekliyoruz.

Amiral gemisi sınıfında oluşan boşluğu kapatacak ve HMD Global için bu alanda mücadele şansı sunacak olan Nokia 9 PureView için ise haberler pek iyi değil. Öyle ki Nokia 9 PureView akıllı telefonları için bir erteleme haberi daha gelmiş durumda.

Nokia 9 PureView Yine Ertelendi

Yeni akıllı telefonların 2018 yılının başında tanıtılması bekleniyordu. 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılmasını öngördüğümüz akıllı telefonların tanıtımı gecikmiş ve tanıtım ikinci çeyreğe sarkmıştı. Özellikleri ortaya çıkmış olsa da bir türlü tanıtımı yapılmayan Nokia 9 PureView akıllı telefonları için son olarak yıl sonu işaret edilmişti.

Birkaç hafta içerisinde tanıtılmasını, hatta satışa çıkmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonlar için bir erteleme haberi daha geldi. Britta Gerbacht tarafından verilen bir röportaj sırasında, Nokia 9 PureView akıllı telefonları için 2019 yılının ilk çeyreği işaret edildi. HMD Global yetkili, açıklamalarında 2019 yılının ilk çeyreğini göstermiş olsa da kesin bir tarih için açıklama yine yok. Kesin olarak tarihin ne zaman belli olacağı konusunda da bir bilgi yok.

Tanıtım tarihi hala kesinleşmiş değil. Buna karşın bu kez neden erteleme geldiği konusunda bilgiler var. İddialara göre Nokia 9 PureView akıllı telefonlarında yer alacak 5 kameralı sistem bazı sorunlara neden oldu. 5 arka kameranın dizilimi, bazı görüntü sorunlarının ve performans sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Performans sorunlarını gidermek ve kameralardan tam verim alabilmek için çalışma yapıldığı ve ertelemenin de bundan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bir kez daha erteleme alacak mı bilinmez ama Nokia 9 akıllı telefonları iddialı serilerden biri olacak. En azından şimdilik beklentiler bu yönde.