HMD Global etkinliğine çok kısa bir süre kaldı. Marka etkinlikle beraber 2 sendir beklenen akıllı telefon modeli Nokia 9 PureView serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. 5 arka kameralı akıllı telefon modelinin, amiral gemisi modellerinde fark yarattığını görmek mümkün olacak. Gerek tasarımı gerekse de sistem özelliklerini merakla beklediğimiz akıllı telefonun tanıtımının hemen öncesinde tüm özelliklerinin sızdırıldığını da ekleyelim.

Tasarım çizgilerinin nasıl olacağı ve teknik özelliklerin nasıl olacağı konusunda merak edilen tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Yeni akıllı telefonlar için ortaya çıkan bu detaylardan ve Nokia 9 PureView akıllı telefonları için beklentilerden söz edelim.

Nokia 9 PureView Tasarımı Nasıl Olacak?

Nokia 9 PureView akıllı telefonlarının tasarımı konusunda detaylar netlik kazandı. Önce arka kapak kısmından söz etmek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların cam arka panellere sahip olduğu görülüyor. Tamamen cam arka kapakla gelecek olan akıllı telefonların toplamda 5 arka kamera kullandığını göreceğiz. Beşgen şeklinde kameralarıyla beraber gelecek olan telefonun, arka kısımda siyah bir kamera alanının daha olduğu ve flaş ışığının bulunduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Muhtemelen bu siyah kamera alanı yeni bir sensörü işaret etmekte. Bunun dışında arka kapak kısmında yine Nokia yazısının yatay bir şekilde yer aldığını göreceğiz. Arka kapak tasarımında dikkat çeken son detay ise Androidone ifadesi. Muhtemelen bu modelin Androidone desteği bulunacak.

Telefonların ekran kısmına geldiğimiz zaman ise Samsung’un eski sonsuz ekran teknolojisine benzer bir teknoloji karşımız çıkıyor. Üst kısımda Nokia logosunun yer aldığı ince bir çerçeveye yer verildiği ve bu kısımda kamera ve benzeri ögelerin yer aldığını görüyoruz. Alt kısımda ise yine ince bir çerçeve alanı var. Yanlar için aynı şeyi söylemek doğru olmayacaktır. Her iki yanda da neredeyse çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmuş durumda.

Nokia 9 PureView Ekran Özellikleri

Ekran kısmında yine gelişmiş sistemlere yer verilecek. 5.9 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak olan akıllı telefonun AMOLED panel ile geldiğini görmek mümkün olacak. AMOLED ekranların en boy oranı kısmında ise 18:9 en boy oranıyla karşımıza çıkması muhtemel.

Çözünürlük kısmında ise QHD+ çözünürlük değerine sahip bir seri söz konusu olacak. 1440 X 2960 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların HDR10 desteğini de sunacağı ve ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle beraber geleceği de yine gelen bilgiler arasında.

Nokia 9 PureView Teknik Özellikler

Teknik özellikler konusunda yeni akıllı telefonların yine fark yaratması mümkün. Fakat burada kötü bir sürpriz var. Geç geldiği için mi bilinmez ama yeni modelin içerisinde yer alan işlemcilerin Snapdragon 845 serisi olacağı ortaya çıktı.

Bir nesil öncesinin amiral gemisi işlemcisine sahip olacak olan telefon, 6 GB RAM bellek miktarı sunacak ve beraberinde de 128 GB depolama alanıyla gelecek. Bu detayların dışında 5G desteğine yer verileceği ve telefonda 4150 mAh değerinde de batarya olacağı konusunda bilgiler var. Hızlı şarj desteği gibi destekleri de öne çıkacak olan akıllı telefonların, kablosuz şarj desteği de bulunacak.

Nokia 9 PureView Kamera Özellikleri

Kamera kısmında yeni modelin bir adım öne çıktığını görmek mümkün olacak. Tam 5 arka kamera göreceğiz. 12 MP + 16 MP + 16 MP + 12 MP + 8 MP değerinde 5 arka kameranın yanında 12 MP değerinde bir de ön kamera bulunacak. Kameraların özellikleri için tanıtımı beklemek gerekecek. Şimdilik yeni modelle ilgili olarak paylaşılan detaylar bu kadar ile sınırlı.