Geçen ay, yayınlanan bir haberde Nokia 9 PureView olduğu iddia edilen beş kamera kurulumu olan bir telefon resmi yer almıştı. Ancak sadece bir söylentiden ibaret olan bu görüntü, hangi telefona ait olduğu yeni yeni netlik kazanıyor.

Bugün Slashleaks, Nokia 9 PureView için tasarlandığına inanılan silikon bir kılıfın görüntülerini yayınladı. Kılıfın arka tarafında, beş kamera sensörü ve bir LED flaş için kesikler bulunuyor. Telefonun üst kısmındaki kesim bir mikrofon için değil de 3,5 mm kulaklık jakı için tasarlandığı anlaşılıyor.

Genel olarak bir konuşma yapacak olursak, geçen ay dörtlü kamera kurulumu ile ilk sıraya çıkan Samsung‘un Galaxy A9 (2018) modelini geride bırakarak, sadece bir ay içerisinde beşli bir kamera kurulumu ile karşımıza yeni bir telefon haberi çıkıyor.

Nokia 9 PureView - 5 Kameralı Telefon 1 - 3

Nokia’nın sahibi HMD Global, Microsoft’tan PureView markasını satın almıştı. İlk olarak 2012’de Nokia 808 PureView, arkada 41MP kamera ve arkada 3MP kamera ile Symbian destekli telefonla kullanıldı. Birkaç Nokia Lumia Windows Phone modelinde arka tarafta bulunan kameralar PureView kameralar olarak markalaştı. Bir dönem kullanılmamasının ardından HMD Global, Nokia markasını PureView ticari markasıyla yeniden birleştirmesi için uygun bir zaman olarak ön plana geliyor.

Şimdi akıllarda 5 Aralık’ta Dubai’de gerçekleşecek olan Nokia Tanıtım Etkinliğinde bu telefonun sahne alınıp alınamayacağı var. Arkada beş kamera sensörü bulunan telefonun o tarihte yayınlanması gerçekten büyük bir sürpriz olabilir. Aslına bakarsanız 5 Aralıkta yepyeni bir Nokia modelinin piyasaya sürülmesi bekleniliyor. Şayet Nokia 9 PureView olmazsa, 2019’a kadar tanıtımı beklememiz gerekebilir.