5 arka kamera kullanacak olan Nokia 9 akıllı telefonu, geçtiğimiz seneden bu yana konuşulan akıllı telefonlardan biri olarak biliniyor. Nokia 7,6,3,5 modelleri derken bir bir yeni modellerin tanıtımını gerçekleştirilen markanın, yeniden dönüşü sonrasında en iddialı akıllı telefonunun da Nokia 9 PureView modeli olması bekleniyor.

Amiral gemisi akıllı telefon modeli içerisinde fark yaratacak akıllı telefonlardan biri olması beklenen Nokia 9 PureView için sürekli olarak yeni bilgilerde gelmeye başladı. Son olarak telefonların 5 kameralı sistemi konusunda detaylar ortaya çıktı. Kameraların nasıl bir tasarım kullanacağı konusunda önemli detaylar ortaya koyan yeni render videosu ise bir hayli dikkat çekti.

Nokia 9 PureView Render Videosunda Yer Alan Detaylar

Nokia 9 PureView akıllı telefonları için paylaşılan render görüntülerinde tabii ki arka kamera sistemi dikkat çekiyor. Beklendiği gibi bu modelin 5 kamera ile geleceği görülüyor. 5 kameralı dizilim bir hayli öne çıkıyor. Bu kısımda tam olarak 7 adet modül bulunduğu görülüyor.

Dediğimiz gibi bunlardan 5 adedi arka kamera. Geri kalan kısımda ise lazer odaklama sensörleri ve flaş ışıkları bulunuyor. Sadece tasarım kısmından yola çıkarak söyleyebiliriz ki beklendiği gibi 7 modüllü arka kapak tasarımı bir hayli dikkat çekecek.

Nokia 9 PureView akıllı telefonların kamera dışında arka kapak tasarımının standart olacağını söyleyebiliriz. Burada fark yaratacak kısım kamera kısmı olacak. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise Nokia 9 PureView akıllı telefonlarının sonsuz ekran sistemine benzer üst ve alt çerçeveli akıllı telefonlar olarak geleceğini görüyoruz.

Telefonun ekran tasarımı kısmında da önemli bir değişiklik beklemediğimizi eklemeden geçmeyelim. Nokia 9 için tüm bu detayların kısa süre içerisinde kesinlik kazanmasını bekliyoruz. Muhtemelen bu model yıl bitmeden tanıtıma çıkmış olacak.