Nokia 9 PureView Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Nokia, 2019 yılının beş kamera ile gelen ilk amiral gemisi telefonu Nokia 9 PureView‘u önümüzdeki Pazar günü tanıtacak. Akıllı telefonun önceden yayınlanmış konsept tasarım videosu, genel olarak söylentiler ışığında oluşturulmuş dizaynını gözler önüne sermişti.

Yayınlanan video ardından çeşitli sertifikalar aldı ve sonunda Barselona’da düzelenecek olan Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılacağı netleşti. Bugün ise akıllı telefonun resmi teknik çizimleri paylaşıldı.

Akıllı telefonun daha önce sızdırılan teknik çizimlerinde olduğu gibi resmi teknik çizimlerde de üstte ve altta çentik yok. Birçok Nokia telefonunda bulunan standart çerçevelerle donatılmış. Kenar çerçeveleri az da olsa inceltilmiştir.

Akıllı telefonun arkasında lazer AF ve PDAF destekli LED flaşın yanı sıra yuvarlak biçimde yerleştirilmiş beşli kamera kurulumu bulunuyor. Alt kenarında ise hoparlör ızgarasına ve bir USB-C portuna ev sahipliği yapıyor.

Nokia 9 PureView Resmi Teknik Çizimleri 1 - 4

Ne yazık ki 3.5 mm kulaklık girişi yok. Bu da, Nokia 8 Sirocco‘dan sonra HMD Global tarafından kulaklık girişi bulunmayan ikinci amiral gemisi telefon olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bkz: Nokia 9 PureView Geekbench

Daha önceki sızdırılan haberlerde de yer aldığına göre Nokia 9 PureView, Android One programının bir parçası olacak. Bundan dolayı da iki yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve üç yıllık güvenlik yamalarını düzenli olarak alacak.

Son olarak akıllı telefonun teknik çizimleri ekran içi parmak izi sensörünün olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Çünkü arka tarafta bir parmaz izi sensörü yok.