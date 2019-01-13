Akıllı telefonların iddialı markalarından biri olmasa da yavaş yavaş yükselişine devam eden Nokia’nın artık kendi kullanıcı kitlesi var. HMD Global ile yeniden duymaya başladığımız markanın geri dönüşünü tamamlayacağı akıllı telefonunun ise Nokia 9 Pureview modeli olacağından söz ediliyor.

Daha iddialı bir akıllı telefon olmasının yanında, amiral gemisi modeli olacak olması ve üst düzey özelliklerle donatılıyor olması da bu serinin çok daha fazla önem kazanmasını sağlıyor. Fakat tüm bunlara rağmen Nokia 9 Pureview akıllı telefonlarında da sorunlar yok değil. Yeni akıllı telefonlar için en büyük sorun, tanıtım tarihinin bir türlü belli olmaması.

Nokia 9 Pureview Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Markanın yetkilileri tarafından daha önce verilen bilgilerde Nokia 9 Pureview akıllı telefonlarının bu yıl tanıtılacağı ve Ocak ayının tanıtım tarihi olarak belirlendiği açıklanmıştı. CES 2019 fuarı bu noktada ilk adım olmuştu. Tüm beklentiler CES 2019 fuarında yeni akıllı telefonların tanıtılacağı yönündeydi. Fakat beklentiler yine karşılanmadı.

CES 2019 fuarında da Nokia 9 Pureview sessizliği bozulmadı. Bunun üzerine markanın ürün şefi tarafından yeni bir açıklama daha yapıldı. Ürün şefi tarafından yapılan açıklama sonrasında Nokia 9 Pureview akıllı telefonlarının tanıtımının bir kez daha ertelendiğini öğrendik. Yeni akıllı telefonlar için açıklanan erteleme haberinin hemen ardından tanıtımın ne zaman yapılacağına ilişkin bilgilerde ortaya çıktı.

Yine ürün şefi tarafından yapılan paylaşımlara göre söz konusu akıllı telefonlar Şubat ayının sonlarına doğru düzenlenecek olan MWC 2019 fuarında karşımıza çıkacak. Bir kez daha tanıtım tarihi ertelenen akıllı telefonların kamera diziliminde sorunlar olduğu iddiaları da gündemde. Markanın bu sorunları çözmek adına tanıtım tarihi üzerinde değişikliklere gittiği ve bu nedenle telefonların biraz daha gecikebileceği belirtiliyor.

En azından tanıtım tarihi için belirtilen sürenin çok uzatılmamış olması da sevindirici bir gelişme. Şimdilik sadece 1 aylık bir gecikme süresinden söz ediyoruz. Tabii ki Şubat ayında yeni bir erteleme haberinin gelip gelmeyeceğini bilmek oldukça zor.