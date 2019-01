Yavaş yavaş akıllı telefon üreticileri Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi‘nde sergileyecekleri ürünleri için gün belirlemeye başladı. En çok beklenilen Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S10’lar, ne yazık ki bu etkinlikte değil. San Francisco’da düzenlenen bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak başka ürünlerin tanıtılması olacak mı, henüz belli değil.

Daha öncesinde ilk açıklayanlardan birisi LG iken, şimdi de Nokia duruma netlik kazandırdı. 24 Şubat’ta tanıtım yapacaklarını bir tweet ile duyurdu. Şirket, MWC 2018 ve MWC 2017’de birden fazla akıllı telefon tanıtmıştı. Bu nedenle, 24 Şubat’ta Nokia 9 PureView kamera merkezli telefon da dahil olmak üzere birkaç yeni telefon piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Elbette, 24 Şubat Pazar günü Nokia markalı cihazların tam olarak ne olacağına daha fazla ilgi duyuyoruz. Piyasaya sürülecek ürünler konusunda herhangi bir garanti verilmese de, tanıtım listesinde Nokia’nın 8.1 Plus ve ekranda kamera deliği ile gelmesi beklenen Nokia 6.2 ve Nokia 9 PureView amiral gemisi olduğu tahmin ediliyor.

would like you to tune into our Barcelona MWC showdown on the 24th of Feb 😎

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 25, 2019