Yavaş yavaş akıllı telefon üreticileri Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi‘nde sergileyecekleri ürünleri için gün belirlemeye başladı. En çok beklenilen Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S10’lar, ne yazık ki bu etkinlikte değil. San Francisco’da düzenlenen bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak başka ürünlerin tanıtılması olacak mı, henüz belli değil.

Daha öncesinde ilk açıklayanlardan birisi LG iken, şimdi de Nokia duruma netlik kazandırdı. 24 Şubat’ta tanıtım yapacaklarını bir tweet ile duyurdu. Şirket, MWC 2018 ve MWC 2017’de birden fazla akıllı telefon tanıtmıştı. Bu nedenle, 24 Şubat’ta Nokia 9 PureView kamera merkezli telefon da dahil olmak üzere birkaç yeni telefon piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Elbette, 24 Şubat Pazar günü Nokia markalı cihazların tam olarak ne olacağına daha fazla ilgi duyuyoruz. Piyasaya sürülecek ürünler konusunda herhangi bir garanti verilmese de, tanıtım listesinde Nokia’nın 8.1 Plus ve ekranda kamera deliği ile gelmesi beklenen Nokia 6.2 ve Nokia 9 PureView amiral gemisi olduğu tahmin ediliyor.

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would like you to tune into our Barcelona MWC showdown on the 24th of Feb 😎 — Juho Sarvikas (@sarvikas) January 25, 2019

Nokia 9 PureView‘in son zamanlarda en çok beklenen akıllı telefonlardan biri olduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü beşli kamera kurulumunu zaten daha öncesinde görmüşsünüzdür. Son raporlar, Nokia 9 PureView’in bir ekran içi parmak izi okuyucuyla gelen ilk telefon olacağını ortaya çıkardı. Cihazın, 18:9 en boy oranı ve QuadHD çözünürlük ile donatılması beklenen 5.9 inç AMOLED ekranla geleceği tahmin ediliyor.

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Snapdragon 845 yonga setinin, Nokia 9 PureView akıllı telefona 6GB RAM ile birlikte eşleştirildiği ifade ediliyor. Ancak şirketin yeni telefonlarına Snapdragon 855 yonga setini ekleyeceği konusunda hala söylentiler mevcut.