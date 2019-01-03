HMG Global’ın yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9 PureView, 2019’un en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Arka panelde beş kamera sensörüne sahip olan dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Telefonun tasarımının, genel özelliklerinin yanı sıra teknik özelliklerinden bazıları, sızıntı haberler ile gün yüzüne çıkmıştı. Ancak telefonun tanıtım tarihi, nerelerde satışa sunulacak ve fiyat bilgileri gibi ayrıntılar bugüne kadar bilinmiyordu.

Yeni raporlara göre Nokia 9 PureView, Ocak ayı sonunda MWC 2019’dan önce piyasaya sürülecek. Bu, lansmanın Ocak ayının son haftasında gerçekleşebileceğini belirten önceki raporumuzla aynı. Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC 2019) Şubat ayının sonunda İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Bir başka rapor ise, Nokia’nın yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonunun ilk kez Avrupa pazarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca telefonun piyasaya bağlı olarak 749 Euro (yaklaşık 851 dolar) ve 799 Euro (yaklaşık 908 dolar) olarak fiyatlandırılacağını da ekliyor.

Telefonun arka panelindeki beşli kamera kurulumu ilginç olsa da, telefonun özellikleri 2019 değil de 2018 amiral gemisi bir telefon gibi göründüğü için heyecan verici değil. 6GB veya 8GB RAM’e bağlanan Snapdragon 845 yonga seti tarafından desteklendiği söyleniyor.

Ayrıca 18:9 en boy oranlı bir ekrana sahip olması bekleniyor. Buna ek olarakta QuadHD+ çözünürlük için destek taşıyabilir. Ekranda parmak izi tarayıcı bulunan ilk Nokia akıllı telefon da olabilir. Telefonun ayrıca kablosuz şarj desteği sağlayabilen 4,150mAh batarya ile desteklenmesi bekleniyor.