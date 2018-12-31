Nokia 9 PureView’in tanıtım posterleri kısa süre önce yayınlandı. Ancak tanıtım postelerinden bir kaç saat sonra, MySmartPrice’ tarafından bir video yayınlan. Ocak 2019’da piyasaya sürülmeden önce kullanılacak olan akıllı telefonun resmi tanıtım videosu nu paylaştılar.

Beklendiği gibi ve video da görüldüğü gibi akıllı telefonun arkasında devrim niteliğinde beşli kamera kurulumu yer alıyor. Hangi karameranın hangi işlevlere sahip olacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Ancak markanın yazılım uygulamaları aynı anda 5 çekim yapılabilmesine olanak sağlayacak.

Bunun yanı sıra tanıtım videosu ‘nda, kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulamasıyla ayrıntılı bir alan derinliği kontrollerine de erişebilecekler. Aynı anda bir resim çekildikten sonra hızlı bir şekilde ikinci bir odak edinebilirler. Telefonun kameraları hakkında net olan şey, normal akıllı telefon kameralarına göre 10 kat daha fazla ışık yakalayabilme özelliğidir.

Fotoğraf veya videodan farklı olarak, yeni bir ekran parmak izi tarayıcı ile birleştirilmiş 5.99 inçlik 18:9 ekrana sahip olacak. Telefonun arka tarafında bulunan logodan da alışalacağı gibi, Nokia 9 PureView gelecek yıl başladığında Android One programına katılan en yeni cihaz olacak.

Doğrudan kutudan çıkan Android 9 Pie’nin yanı sıra, kullanıcıların Android Q ve Android R için güncellemelerini alacaklarını anlamına gelir. Son olarak telefonda kablosuz şarj desteği, Snapdragon 845, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama olacak.

Nokia 9 PureView hala resmi bir tanıtım tarihi yok. Ancak son bilgilere göre, cihaz Ocak ayının sonunda tanıtılacak ve Şubat ayı başında piyasaya sürülecek. Bu da, yaklaşan amiral gemisinin, diğer 2019 amiral gemisi telefonlardan bir ay kadar önce varacağı anlamına gelir.