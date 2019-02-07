Nokia 9 PureView Yeni Teknik Çizimi Yayınlandı!

Uzun süredir kamera donanım ile ses getiren Nokia 9 PureView modelinin, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun uzun süredir sadece birkaç tane teknik çizimi internette görüntüleniyordu.

Ancak piyasaya sürülmesi öncesinde, Nokia’nın yaklaşmakta olan amiral gemisinin sızdırılmış yeni bir teknik çizimi gün yüzüne çıktı. Genel tasarımı üç farklı yönden görüntülenebilmekte.

Nokia 9 PureView modelinin teknik çizimleri, yüksek en/boy oranlı, çentiksiz bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ancak telefonun üst ve alt kenarlarında yer alan çerçeveler biraz daha kalın.

Üst çerçevede bir telefon ahizesi, bir selfie kamerası ve şirketin marka adı yer alıyor. Nokia 9 PureView’in AMOLED ekranında ise, bir ekran içi parmak izi okuyucu bulunuyor.

Nokia 9 PureView arka tarafında ise, beş farklı kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Beşli kamera kurulumu, RGB, monokrom, telefoto, geniş açılı ve 3D ToF sensörleri gibi çeşitli sensörleri içerebilir. Ancak henüz net bilgi yok.

Kamera sensörlerinin yanı sıra, otomatik odaklama modülü ve LED flaş için iki farklı alan bulunuyor. Android One marka ismi ise, Nokia 9 PureView‘ın arka panelinin altına doğru yerleştirilmiştir.

Cam kaplamalı arka panel, daha iyi kavrama için sol ve sağ kenarlara doğru kavislendilrilmiştir. Ses kontrol tuşları ve güç tuşu telefonun sağ kenarında bulunuyor.