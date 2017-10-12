Nokia 9 Render Görüntüleri Yayınlandı

Yakında çıkacak olan Nokia 9 cep telefonunun ilk görüntüleri çerçeveli ekran ve dikey olarak düzenlenmiş çift kamera ile paylaşıldı. CompareRaja ile @OnLeaks arasındaki işbirliği bize daha yakından bakmamızı sağlamak için aşağıdaki görüntüleri paylaştı.

Kamera çıkıntısı ile birlikte kalınlığı 8.9mm’ye kadar düşürmesine rağmen, telefonun 140.9 x 72.9 x 7.5mm ölçülerinde olduğu iddia ediliyor. Sensör boyutunu henüz bilmiyoruz, sadece IMX258 (Nokia 8 ve LG G6’da kullanılan sensör olan 1/3.06″ sensör) hakkında bir şeyler duyduk.

Her neyse, ön tarafta 5.5″ AMOLED ekran görünüyor ve kavisli kenarlar Galaxy amiral gemilerine benzer. Söylentiler, QHD + çözünürlüğü olan 18: 9 panelini gösteriyor. Bu parmak izi okuyucuyu arka tarafta (fotoğraf makinesinin altında) demek oluyor.

Söylenti fabrikası, HMD’nin Nokia 9’da 750 € fiyat etiketi koyacağına inanıyor. Telefonun yakın bir zamanda çıkmayacağını biliyoruz.