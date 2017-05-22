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Nokia 9 Snapdragon 835 ile performans testi

Cepkolik » Akıllı Telefon » Nokia 9 Snapdragon 835 ile performans testi
22-05-2017
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Nokia 9 pahalı olabilir, ancak buna değebilir. Snapdragon 835 yonga setini Geekbench 3 pistinde (evet, kıyaslamanın eski bir versiyonu) çalıştırdı ve burada diğer bazı amiral gemilerini yakaladı.

Karşılaştırma ölçütü beklenmedik bir şey bulamadı – 4GB RAM ile Android 7.1 çalıştıran S835 yonga seti. Cihaz, “HMD Global TA-1004” olarak listelenmekte ve gelecek sızıntılara dikkat etmeniz gereken bir isim.

Zaten, Nokia 9‘un Snapdragon 835 veya diğer yonga setleri tarafından desteklenen şu anki amiral gemileri ile kıyaslanacaktır. near-pure Android kurulumu, muhtemelen rakiplerine oranla bu ekstra puanları kazanmasına yardımcı olan şeydir.

Nokia 9 Snapdragon 835 ile performans testi
GeekBench 3 (çok çekirdek)

 

Nokia 9 Snapdragon 835 ile performans testi
GeekBench 3 (tek çekirdek)

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